«Harry Kane quiere regresar a la Premier League», afirmó con rotundidad el exprofesional. El exjugador, de 57 años, fue incluso un paso más allá y mencionó criterios concretos para un posible nuevo destino del delantero.

El exentrenador del club del norte de Londres está convencido de que Kane «quiere irse a un club que pueda ganar el título de la Premier League». Sherwood, que en la temporada 2013/14 dirigió 26 partidos oficiales como técnico principal de Tottenham Hotspur y entonces entrenó al hoy jugador de 32 años, establece sobre todo un vínculo con el exclub londinense de Kane.

Aunque el internacional en tres ocasiones no dio un calendario concreto para el supuesto traspaso, en ningún caso considera descabellado un regreso a su antiguo destino. «No descartaría a Tottenham Hotspur. Desde luego que no», dijo Sherwood.

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El Bayern quiere ampliar el contrato de Harry Kane

Sin embargo, las condiciones en los Spurs tendrían que ser las adecuadas: «Si vuelven a ir hacia arriba y la próxima temporada apuntan a la Champions League, entonces Harry, si está preparado para regresar, volverá y querrá jugar en la Champions League».

Sin embargo, las declaraciones del exentrenador contrastan fuertemente con la situación actual en Säbener Straße. El contrato del capitán de los Three Lions a orillas del Isar se extiende actualmente hasta finales de junio de 2027.

En el campeón récord de Alemania, el futuro del goleador goza de la máxima prioridad. Según informaciones coincidentes de los medios, una ampliación de su contrato más allá de 2027 tiene para el propio veterano «clara prioridad».

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¿Seguirá Harry Kane en el Bayern?

Como informa kicker , la firma de un nuevo contrato sería, en el fondo, ya solo una cuestión de ajustar los detalles. Según el medio, la firma de Kane depende únicamente de un acuerdo sobre salario y duración.

También el entorno privado apunta claramente a una permanencia en Alemania: al parecer, la familia del inglés se siente muy a gusto en Múnich, por lo que tampoco en el plano familiar debería haber ya nada que se interponga en una renovación. A la vista de este contexto, cabe dudar seriamente de que el goleador esté pensando realmente en un regreso prematuro a Inglaterra.