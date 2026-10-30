Según un informe del diario español Mundo Deportivo, el defensa central italiano estaría abierto a un traspaso en el próximo mercado de fichajes.

Aunque Baston se sentiría a gusto en su actual club, el Inter de Milán, no querría descartar categóricamente un posible cambio de aires. Según el informe, el jugador de 27 años quiere hablar pronto con el entrenador del Barça, Hansi Flick, para valorar hasta qué punto un fichaje por el club catalán beneficiaría a ambas partes.

Bastoni ya figuraba en verano entre los principales candidatos a fichar por el conjunto azulgrana. Al parecer, Flick es un gran admirador del defensa y habría respaldado su fichaje. Sin embargo, según diversos informes, el propio jugador decidió entonces quedarse en Milán.

No está claro si la situación ha cambiado. Lo cierto es que el contrato de Bastoni con el Inter solo está vigente hasta el 30 de junio de 2028, por lo que el próximo mercado de fichajes sería una de las últimas oportunidades para que los nerazzurri vendan al internacional italiano a cambio de una cantidad de traspaso acorde con su valor.

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¿Dejará marchar el Inter de Milán a Alessandro Bastoni?

En el plano deportivo, Bastoni sería una baja importante para el equipo milanés. El jugador de 27 años es titular indiscutible en el equipo de Cristian Chivu y ya ha disputado once partidos entre todas las competiciones esta temporada.

El Barcelona y Flick, por su parte, buscan un defensa central que pueda ocupar a largo plazo la posición vacante junto a Pau Cubarsi. Actualmente, Gerard Martin juega allí principalmente, ya que Eric Garcia y Andreas Christensen, las otras dos alternativas, están lesionados.