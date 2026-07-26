Según esto, la estrategia del jugador pasa ahora por realizar otro gesto público a finales de julio o, como muy tarde, a comienzos de agosto, como una declaración contundente, además de volver a buscar una conversación directa con la directiva del club del Atlético.

Según el informe, Álvarez se siente traicionado por su actual club. La directiva le había asegurado que iniciaría negociaciones si llegaba una oferta adecuada. Sin embargo, eso no ocurrió con el acercamiento del Barcelona.

El Barça ya había presentado una oferta oficial al Atlético. Sin embargo, la oferta de 100 millones de euros cayó en saco roto entre los responsables del club de la capital. Como los españoles se mantienen firmes y el delantero tiene fijada en su contrato, vigente hasta 2031, una astronómica cláusula de rescisión de 500 millones de euros, Álvarez ve la necesidad de actuar por sí mismo.

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Julián Álvarez quiere fichar por el FC Barcelona a toda costa

Ya durante el Mundial, el delantero dejó claras de forma inequívoca sus intenciones de cambiar de club. Entonces declaró: "He hablado con los responsables del club con los que tenía que hablar. Creo que un traspaso es lo mejor para todos y quiero cumplir mi sueño".

Un traspaso a otros pretendientes como el Arsenal no es una opción para el argentino. Un posible acuerdo con los londinenses, en el que al parecer se contemplaba incluir a Viktor Gyökeres, se ha caído, ya que el Arsenal ha cambiado sus prioridades hacia Vinicius Junior, del Real Madrid.

En el Barcelona, tanto la dirección deportiva como el cuerpo técnico ven en Álvarez el refuerzo ideal. Sin embargo, el Barça solo presentará nuevas ofertas cuando el jugador, con sus actos, haya logrado desbloquear de nuevo la enquistada situación de las negociaciones. El inicio de los entrenamientos del Atlético con el técnico Diego Simeone está previsto para el 10 de agosto.