Goal.com
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Real Sociedad v Atletico de Madrid - Copa Del Rey FinalGetty Images Sport
Jochen Tittmar

Traducido por

¡Quiere forzar el traspaso a toda costa! Un delantero estrella estaría planeando el siguiente paso en un explosivo pulso de mercado

Primera División
Fichajes
Barcelona
Atlético Madrid
Julián Álvarez

El Atlético de Madrid se niega a dejar salir a Julián Álvarez pese a una oferta de 100 millones de euros. Según Sport, el delantero planea ahora dar el siguiente paso para forzar su fichaje por el FC Barcelona.

Según esto, la estrategia del jugador pasa ahora por hacer pública antes de que acabe julio o, como muy tarde, a principios de agosto, otra señal pública, como una declaración contundente, además de volver a buscar una conversación directa con la cúpula del club del Atlético.

Según el informe, Álvarez se siente traicionado por su actual club. La dirección del club le había asegurado que abriría negociaciones si llegaba una oferta adecuada. Sin embargo, eso no ocurrió con la ofensiva del Barcelona.

El Barça ya había presentado una oferta oficial al Atlético. Sin embargo, la oferta de 100 millones de euros no encontró eco entre los responsables del club de la capital. Como los españoles se mantienen firmes y el delantero tiene fijada en su contrato, vigente hasta 2031, una cláusula de rescisión astronómica de 500 millones de euros, Álvarez ve la necesidad de pasar él mismo a la acción.

Julian AlvarezGetty Images

Julián Álvarez quiere fichar sí o sí por el FC Barcelona

Ya durante el Mundial, el delantero dejó inequívocamente claras sus intenciones de cambiar de club. Entonces declaró: "He hablado con los responsables del club con los que tenía que hablar. Creo que un traspaso es lo mejor para todos y quiero cumplir mi sueño".

Para el argentino, un traspaso a otros pretendientes como el FC Arsenal no es una opción. Un posible acuerdo con los londinenses, en el que según los rumores aparentemente se iba a incluir a Viktor Gyökeres en la operación, se ha venido abajo, ya que el Arsenal ha desplazado sus prioridades hacia Vinicius Junior, del Real Madrid.

Amistosos
Birmingham crest
Birmingham
BIR
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Amistosos
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM

En Barcelona, tanto la dirección deportiva como el cuerpo técnico ven en Álvarez el refuerzo ideal. Sin embargo, el Barça no presentará más ofertas hasta que el jugador, con sus actos, haya vuelto a poner en marcha la enquistada situación de las negociaciones. El inicio de los entrenamientos en el Atlético, a las órdenes del técnico Diego Simeone, está previsto para el 10 de agosto.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google