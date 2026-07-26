Según esto, la estrategia del jugador pasa ahora por hacer pública antes de que acabe julio o, como muy tarde, a principios de agosto, otra señal pública, como una declaración contundente, además de volver a buscar una conversación directa con la cúpula del club del Atlético.

Según el informe, Álvarez se siente traicionado por su actual club. La dirección del club le había asegurado que abriría negociaciones si llegaba una oferta adecuada. Sin embargo, eso no ocurrió con la ofensiva del Barcelona.

El Barça ya había presentado una oferta oficial al Atlético. Sin embargo, la oferta de 100 millones de euros no encontró eco entre los responsables del club de la capital. Como los españoles se mantienen firmes y el delantero tiene fijada en su contrato, vigente hasta 2031, una cláusula de rescisión astronómica de 500 millones de euros, Álvarez ve la necesidad de pasar él mismo a la acción.

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Julián Álvarez quiere fichar sí o sí por el FC Barcelona

Ya durante el Mundial, el delantero dejó inequívocamente claras sus intenciones de cambiar de club. Entonces declaró: "He hablado con los responsables del club con los que tenía que hablar. Creo que un traspaso es lo mejor para todos y quiero cumplir mi sueño".

Para el argentino, un traspaso a otros pretendientes como el FC Arsenal no es una opción. Un posible acuerdo con los londinenses, en el que según los rumores aparentemente se iba a incluir a Viktor Gyökeres en la operación, se ha venido abajo, ya que el Arsenal ha desplazado sus prioridades hacia Vinicius Junior, del Real Madrid.

En Barcelona, tanto la dirección deportiva como el cuerpo técnico ven en Álvarez el refuerzo ideal. Sin embargo, el Barça no presentará más ofertas hasta que el jugador, con sus actos, haya vuelto a poner en marcha la enquistada situación de las negociaciones. El inicio de los entrenamientos en el Atlético, a las órdenes del técnico Diego Simeone, está previsto para el 10 de agosto.