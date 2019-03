Quiénes son los jugadores que Martino no debió incluir en su primera convocatoria de la Selección mexicana

El Tata incluyó a algunos elementos que no están teniendo mucha participación con sus respectivos equipos.

Gerardo Martino entregó su primera lista para la Selección mexicana y, así como hubo sorpresas, también resaltan algunos elementos que fueron llamados a los dos siguientes amistosos del equipo contra Chile y durante la Fecha FIFA de marzo, a pesar de estar lejos de su mejor versión.

Se entiende que el entrenador argentino utilice esta concentración para conocer a los futbolistas que ve con potencial para iniciar el próximo ciclo mundialista, llamando la atención que ellos hacen excepción a la regla de que en el Tri, deben estar los que tienen mejor nivel.

A continuación, los jugadores que fueron convocados, aunque no se ganaron el llamado a pulso:

HÉCTOR MORENO



Aunque sus cualidades no están en duda y ha sido uno de los jugadores más importantes del Tri en los últimos años. Hasta antes del pasado fin de semana, Héctor no disputaba un duelo completo desde el 20 de enero. Le ha costado trabajo ganarse la titularidad en la y luce lejos de su versión óptima.

ERICK GUTIÉRREZ



Aunque su temporada con el no ha sido mala, Guti ha caído relegado a la banca del PSV, disputando únicamente diez minutos en los últimos siete compromisos de los Granjeros. Sus cualidades no están en duda, pero resulta extraño convocar a un jugador que no completa 90 minutos desde el pasado 15 de diciembre.

ROBERTO ALVARADO



Dentro del bache futbolístico en el que ha caído en el 2019, Alvarado es uno de los 'culpables', pues ha disminuido notablemente su nivel y la trascendencia en la ofensiva. Durante el curso pasado se ganó a pulso su convocatoria, dejando dudas del último semestre.

RODOLFO PIZARRO

Rodolfo ha estado lejos de las expectativas generadas por su llegada a , decepcionando por su bajo nivel futbolístico y no logrando afianzarse como titular indiscutible bajo las órdenes de Diego Alonso. En el Clausura 2019 se perdió seis de los diez duelos de su equipo, dando motivos de sobra para creer que su convocatoria no es muy oportuna.

DIEGO REYES

Diego decidió abandonar al , decidido a ganar más minutos en con el . La adaptación no ha sido sencilla, pues en sus primeros cuatro compromisos únicamente jugó 26 minutos. Las condiciones las tiene de sobra, aunque aún no ha encontrado un club que apueste por su talento y lo consolide en un proyecto a largo plazo.

