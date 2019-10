¿Quiénes son los futbolistas que menos ganan en la Liga MX?

El promedio de uno de 1ª se acerca a los 650 mil, mientras que el de los más 'perjudicados' es apenas el 5%.

suele ser un país generoso en cuanto al pago para los jugadores de futbol. Hay cientos de mexicanos, y sobre todo extranjeros, que tienen un salario por encima del Mínimo General Nacional (102.68 pesos diarios y 3131.74 mensuales) de un trabajador dentro de nuestro territorio. Pero también están los de la otra cara de la moneda, los que no cobran tanto como los ya nombrados. E, igualmente, no son pocos.

Lo que tienen en común la mayoría de estos elementos es que van empezando en sus carreras respectivas. En palabras distintas: jóvenes que apenas despuntan en sus clubes y se ganan un lugar de a poco dentro del plantel mayor.

A continuación, en Goal nos hemos puesto a investigar la información de en cuánto se encuentran los ingresos promedio de los mencionados. Desde luego que esto depende de varios factores. Primero, de la institución en la que se desempeñan. No es lo mismo defender los colores de un "grande" en comparación con un cuadro recién ascendido, por ejemplo.

¿Segundo? El lugar en el que viven. Tijuana, casa de los , conforma una Zona Económica diferente por localizarse en los 25 kilómetros inmediatos a la frontera norte, por lo que ahí asciende a los 176.72 pesos diarios.

De acuerdo con lo recabado por este sitio, el cual pudo conseguirlo a cambio de no reveler identidades ni posiciones, un canterano con contrato de primer equipo en la Ciudad de México (sede de América, y Pumas) percibe entre 20 y 50 mil pesos mensuales; uno de Guadalajara, urbe que comparten y , entre 15 y 35; , 'domicilio' de Rayados y Tigres, entre 30 y 35.

Esta cifra se aleja en demasía de la media en la Primera División. Conforme a un reporte de Global Sports Salaries en el 2018, un futbolista cobra en promedio 640 mil 853 pesos mensuales. Es decir, el 5% de esa cantidad.

No es mucho, pero cabe recalcar que tras unas dos, tres o cuatro temporadas seguidas en el club, prácticamente a la totalidad se les otorga un aumento cuando dejan de tener ficha con la Sub 17 y/o Sub 20.

No se embolsan lo que un buen porcentaje sí en la . Sin embargo, quién sabe, no se descarte que algún día uno de ellos se meta lo que los Giovani dos Santos, Guillermo Ochoa y compañía.