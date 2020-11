¿Quién es Wilmar Roldán, el árbitro de Perú - Argentina, por las Eliminatorias Sudamericanas?

Wilmar Roldán fue el elegido por la CONMEBOL para arbitrar el choque entre Perú y Argentina. El colombiano solo dirigió un partido en lo que va de las Eliminatorias en la segunda fecha, en lo que fue el triunfo de sobre . En su extensa trayectoria, será la tercera vez que dirija a la Selección argentina y a la Selección peruana, mientras que cuenta con un antecedente de un partido entre ambos que terminó en empate en 2011.

Licenciado en Educación Física, es árbitro FIFA desde el 2008 y ha tenido una destacada carrera a nivel local e internacional, siendo actualmente el juez número 12 del mundo según la IFFHS. Ha pitado en varias finales del fútbol colombiano, la más reciente entre América de Calu y Junior en el Torneo Finalización 2019. En 2017, además, se encargó de la final entre Flamengo e Independiente por la .

Además de su presencia en la definición de la 2015 (en la que dirigió otros cuatro partidos, incluidos los dos que disputó frente a ), también participó de las ediciones 2011 (estuvo en dos partidos de la fase de grupos y en el duelo por el tercer puesto) y 2016 (participó en cuatro encuentros). En 2013 fue considerado el mejor de América y octavo del mundo según FIFA, haciéndolo merecedor para ser el árbitro en la final de la . También estuvo en el Mundial Sub 20 de aquel año y en 2014.

