¿Quién es Sofía Balbi, la mujer de Luis Suárez?

La pareja se conoció hace 17 años, escribiendo una memorable historia de amor.

Luis Suárez es uno de los futbolistas estrella del FC . El talento y la inspiración del atacante uruguayo en buena medida se pueden explicar gracias a Sofía Balbi, su pareja de toda la vida y con la que contrajo matrimonio en 2009.

La pareja se conoció en la niñez en , siendo separados en la adolescencia, pues la joven charrúa se mudó con su familia a Barcelona. El Pistolero nunca se pudo sacar de la mente a su amada, aceptando la oferta del club holandés Groningen con tal de estar más cerca de ella.

Y es que en buena medida, el cambio de conducta de Suárez ha sido por la influencia de Balbi, tal y como confesó en una entrevista para el Canal 10 de Uruguay. "En mi casa faltaba de todo. Nunca me faltó un plato de comida, pero no me avergüenzo de decir que con 11, 12 o 13 años me iba a cuidar autos con mi abuelo para llevar algo de plata a mi casa. Sofía sabe lo que me ayudó y por el camino por el que me ha llevado. Me hizo ver que yo no era un burro, solo que no tenía ganas de hacer las cosas. Me animaba a hacer los deberes".

Delfina, Benjamín y Lautaro son los hijos de la pareja y el mejor tesoro que tienen, compartiendo día a día en redes sociales las actividades que realizan con los hijos. Sofía es la mejor amiga de Antonella Rocuzzo, esposa de Lionel Messi y constantemente se les puede ver en los partidos del Barcelona.

Una épica historia de amor y un ejemplo de superación ha sido el delantero del Barcelona, que luchó por sus sueños y tiene junto a él a la mujer que marcó su vida.