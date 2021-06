Quién será el rival de Boca en los octavos de final de la Copa Libertadores 2021

Luego de quedar en el segundo lugar del Grupo C, el sorteo definió que el Xeneize deba enfrentar a Atlético Mineiro.

Boca logró el objetivo principal: clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores 2021 . Lo hizo gracias a su victoria frente a The Strongest por 3-0, pero no alcanzó para ser el puntero del Grupo C , privilegio obtenido por Barcelona de Guayaquil, que lo derrotó en Ecuador y se llevó un punto de La Bombonera.

Ahora, como segundo de su zona, debe disputar los octavos de final ante uno de los ganadores de su zona, que será nada menos que Atlético Mineiro, que se impuso en el H con 16 puntos sobre 18 en juego, siendo así el mejor de los 32 de la primera fase.

La ida se disputará en La Bombonera, mientras que la revancha será en el Mineirao. Y si avanza a cuartos de final, podría darse una nueva edición del Superclásico si River deja en el camino a Argentinos Juniors.