¿Quién será ahora el secretario técnico del Barça?

Cuando Susana Monje dimitió el 26 de noviembre del 2016, Josep Maria Bartomeu asumió el cargo de vicepresidente económico del Barcelona. Hizo lo mismo ante las dimisiones de Carles Vilarrubí, el 1 de octubre de 2017, de Manel Arroyo el 16 julio de 2018 y de Jordi Mestre, el 3 de julio 2019. En tres años, Bartomeu asumió las vicepresidencias económica, institucional, deportiva y de márqueting. Por lo tanto, el presidente era el jefe plenipotenciario del club, también en el área deportiva, con la que tenía una relación directa. Durante su etapa de casi seis años, por esa parcela pasaron hasta cuatro directores deportivos: Andoni Zubizarreta -fichado por Sandro Rosell-, Robert Fernández, Pep Segura y Éric Abidal.

Joan Laporta no tuvo director deportivo en su primer mandato. De 2003 a 2010, el hombre en el área de fútbol era Txiki Begiristain, ahora en el Manchester City con el exvicepresidente -también de Laporta- Ferran Soriano. En esta segunda etapa, el presidente ha incorporado a una persona de su máxima confianza y la ha situado en la cima de la pirámide deportiva. Mateu Alemany ocupa la posición de Director de Fútbol, una especie de CEO para la gestión de dicha área, a quién se entrega la construcción deportiva y económica de una plantilla que necesita más recortes salariales. "Procuramos rebajar el gasto, sobre todo en salarios", dijo Laporta en la rueda de prensa de presentación de Dani Alves.

Alemany admitió ante la prensa que el club no puede permitirse, por ahora, ninguna incorporación en el mercado invernal. "A día de hoy podemos inscribir a Xavi y al cuerpo técnico. No nos sobra nada. Habrá que ver para enero si podemos tener más Fair Play y si eso cuadra con las decisiones deportivas. Hay un mes y medio, estamos trabajando en diferentes situaciones. A día de hoy no existe esa posibilidad, pero a día 1 de enero veremos", reconoció. Mateu Alemany es el hombre fuerte de Laporta en el fútbol y una persona que se situaba por encima del secretario técnico en el escalón.

El lunes, Ramón Planes dejó su cargo. El enlace entre el cuerpo técnico y el Director de Fútbol decidió dar un paso al lado, sabiendo que Xavi Hernández quiere trabajar con personas de su máxima confianza y que el leridano no formaba parte de ese entorno. Planes apostó por los fichajes de Ronald Araujo y Pedri, sus grandes éxitos, pero también puso su firma en a las llegadas de futbolistas como Martin Braithwaite, por el que el Barcelona pagó la cláusula de 18 millones de euros al Leganés.

Más peso para Xavi o un nuevo secretario técnico

El Barça tendrá que decidir ahora si el entrenador asume más peso en la parcela de fútbol o si, por el contrario, le busca un sustituto a Ramón Planes. A día de hoy, según ha podido saber Goal, el club no está rastreando el mercado ni ha contactado con ningún profesional. Durante estos días, Mateu Alemany y Xavi Hernández mantienen reuniones para tratar de confeccionar el mejor staff y el mejor proyecto posible sin, por ahora, poner la mirada fuera del club. Una de las opciones es que el Barcelona se acerque al modelo británico y el mismo Xavi tenga más influencia y capacidad de decisión en el mercado y en los fichajes. La decisión no está tomada, pero por ahora el puesto de Planes no será ocupado por nadie. Habrá que ver qué sucede en las próximas semanas.