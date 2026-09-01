El marroquí Azzedine Ounahi, jugador del Girona, ha entrado en el círculo de candidatos para incorporarse a las filas del Al-Ittihad saudí durante el actual mercado de fichajes, en el marco de los movimientos de la directiva del club para reforzar la línea media con un nuevo jugador.

Según el diario saudí "Arriyadiyah", Ounahi se ha sumado a la lista de opciones que se encuentran sobre la mesa de la directiva del Al-Ittihad, junto al argelino Hicham Boudaoui, jugador del Niza francés, y el colombiano Richard Ríos, jugador del Benfica portugués.

El diario señaló que el croata Marcelo Brozovic, exjugador de la línea media del Al-Nassr, también figura entre las opciones, aunque en menor medida en comparación con los otros nombres.

La directiva del Al-Ittihad busca cerrar el fichaje de un nuevo centrocampista, después de haber entrado en negociaciones con más de un nombre durante el último periodo. De hecho, había avanzado en las negociaciones para incorporar al japonés Ritsu Doan, extremo del Eintracht Frankfurt alemán, antes de que las conversaciones encontraran algunas dificultades por parte del jugador.

Los movimientos del Al-Ittihad no se detuvieron ahí, ya que la directiva había situado previamente al belga Johan Bakayoko, jugador del Leipzig alemán, y al chileno Darío Osorio, jugador del Midtjylland danés, entre las opciones posibles, junto al argelino Riyad Mahrez, quien dejó el Al-Ahli tras el final de la temporada pasada.

De este modo, se enciende la competencia dentro de la lista del Al-Ittihad entre Ounahi, Boudaoui y Ríos, a la espera de la decisión de la directiva sobre el jugador que tendrá prioridad para reforzar el centro del campo del equipo durante la próxima etapa.

