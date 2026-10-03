La selección de España logró una amplia victoria por 3-1 ante su homóloga de la República Checa, en el partido que disputaron la noche de este sábado en el estadio Carlos Tartiere de la ciudad de Oviedo, en el marco de la tercera jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.

Lamine Yamal abrió el marcador para España en el minuto 5, después de recibir el balón al borde del área, regatear a un defensor y lanzar un magnífico disparo con su pierna izquierda hacia el palo lejano que el portero Kinsky no pudo detener. Así, el extremo del Barcelona mantuvo su costumbre de marcar temprano, al anotar el primer gol de España en 3 partidos consecutivos.

Rodri añadió el segundo gol antes de que se cumpliera la media hora, después de que Pedri penetrara en el área y el balón llegara al centrocampista tras el intento de la defensa checa de despejarlo. Rodri lanzó un disparo potente y preciso que acabó en la red, otorgando a España una cómoda ventaja antes del final de la primera parte.

Con el inicio de la segunda parte, Luis de la Fuente realizó varios cambios: dio descanso a Lamine Yamal y Álex Baena, y dio entrada a Víctor Muñoz y Jeremy Pino, antes de que Mikel Merino y Fermín López sustituyeran a Pedri y Dani Olmo, en un intento de mantener el ritmo del equipo y dar a nuevos elementos la oportunidad de participar.

La selección checa logró recortar distancias en torno al minuto 70, después de que Jiří Sláma aprovechara el espacio dentro del área y lanzara un cuidado disparo raso hacia el palo lejano que acabó en la red de David Raya, devolviendo al partido el ambiente de competición.

Los locales estuvieron a punto de alcanzar el empate, después de que Ryan Naderi aprovechara un error de David Raya y enviara el balón al fondo de la red, pero el árbitro anuló el gol por una falta sobre Robin Le Normand, de modo que España se mantuvo por delante.

La selección checa sufrió un nuevo golpe cerca del final, después de que Ladislav Krejčí recibiera la segunda tarjeta amarilla y fuera expulsado tras derribar un ataque español, antes de que Mikel Merino sentenciara el encuentro con el tercer gol en el último minuto aproximadamente, aprovechando el rechace del portero Kinsky tras un intento de Víctor Muñoz, para enviarlo a la red y confirmar la victoria de «la Roja» por 3-1.

Con esta victoria, España mantuvo su inicio perfecto en la Liga de Naciones de la UEFA, tras conseguir su tercer triunfo consecutivo después de ganar a Inglaterra y Croacia, mientras que la República Checa se quedó sin puntos en el grupo.