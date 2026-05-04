«Quien no vea las cualidades de Kasper Dolberg, no entiende mucho de fútbol»

Henk Spaan elogia a Kasper Dolberg. El delantero danés brilló el sábado ante el PSV (2-2).

En «Spaan geeft punten», le otorga un 9 y afirma: «Desde hace tiempo se sabe, como se ha dicho en varios podcasts, que Dolberg es mucho mejor que el lamentable Wout Weghorst y su gran capacidad de carrera».

«Por desgracia, Óscar García lo prefirió al talentoso danés», añade Spaan. Weghorst no fue convocado el sábado, así que Dolberg tuvo su chance.

«Fiebre. No se ha puesto la vacuna contra la gripe ni la del coronavirus, porque este delantero no cree en ellas», se queja Spaan.

Spaan no entiende cómo Jordi Cruyff podría querer desprenderse de él: «Es elegante, rápido, técnico y fuerte. Quien no lo vea, no entiende de fútbol».

El Ajax lo fichó de nuevo el verano pasado por 10 millones de euros y le dio un contrato hasta 2029.

Hasta ahora, Dolberg ha jugado 1.358 minutos en 26 partidos oficiales, con cinco goles y tres asistencias.