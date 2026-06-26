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¿Quién lidera la lucha por el liderato? Deschamps se perderá el decisivo partido entre Francia y Noruega

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D. Deschamps
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El sustituto está listo

Didier Deschamps vive su momento más duro: despedirse de su madre o dirigir a Francia en la lucha por el liderato del Grupo A del Mundial.

Jay Stéphane, segundo entrenador, dirige de forma provisional al equipo. La duda persiste: ¿hasta dónde influirá Deschamps desde la distancia?

Stéphane habló en la rueda de prensa previa a Noruega tras la partida urgente de Deschamps de Estados Unidos, donde Francia venció a Irak el martes, tras conocer el fallecimiento de su madre, Ginette, a los 89 años.

Deschamps se perderá el decisivo partido contra Noruega, que definirá el liderato del Grupo 1 y el pase a dieciseisavos. En su ausencia, Stefan dirigirá al equipo y transmitirá sus instrucciones.

El contacto se mantuvo hasta el día del funeral.

A pesar del duelo, la comunicación entre Deschamps y su cuerpo técnico no se ha interrumpido. Stefan declaró en la rueda de prensa: «Mis pensamientos están con Didier y su familia. Hablamos mucho, incluso hace unos minutos, y seguiremos haciéndolo hasta el partido, aunque mañana sea el día del funeral... Haré todo lo posible para que esta situación sea lo más normal posible».

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Se espera que Deschamps regrese a Estados Unidos entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, pocas horas después del funeral.

Deschamps quiere terminar primeros de grupo, como recordó Stéphane: «Didier quiere el primer puesto, al igual que el resto del equipo, porque la situación logística es completamente diferente», pues quedar segundos implica un viaje más largo y condiciones más duras de calendario y temperatura.

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