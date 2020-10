¿Quién es José Antonio García y cuál es su problema legal con Pumas?

El exfutbolista del club Universidad Nacional se ha enfrascado en una disputa legal con la institución por negligencia médica.

El futbol puede brindar muchas alegrías a los jugadores, pero también llegan las desgracias, desafortunadamente. Tal es el caso de José Antonio García, exjugador de Pumas, quien hoy en día vive una auténtica pesadilla gracias al deporte.

Su nombre ha retumbado en las redes sociales en este cierre de año. Toño, como le dice su círculo cercano, ha decidido tomar acciones en contra del equipo en el cual se forjó, ya que busca justicia porque ellos mismos provocaron su pronto retiro.

Por ello, en Goal te contamos todo sobre este polémico caso:

¿QUIÉN ES JOSÉ ANTONIO GARCÍA?

El exdefensa mexicano pasó 18 años de su vida formándose en los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de . Poco a poco, García comenzó a escalar posiciones y debutó con el primer equipo en 2011 gracias a la confianza de Ricardo Ferretti.

Sin embargo, con tan solo 20 años de edad, García comenzó a presentar distintas molestias físicas. Estas provocaron que el esperanzador zaguero de los Auriazules se sometiera a múltiples operaciones, pausando su carrera constantemente hasta un inevitable fin.

El deseo de Toño era volver a las canchas, pero la recuperación debía ser la adecuada para lograrlo. A pesar de ello, el club apresuró su regreso, lo cual, lógicamente, provocó una grave lesión de cadera en el futbolista, y de la cual Pumas, desgraciadamente, no se haría responsable.

Tras no poder recuperar a su jugador, Pumas optó por cortar a García, quien tuvo que hacerse cargo de su rehabilitación sin una indemnización por parte del cuadro Universitario. Rodrigo Ares de Parga, entonces presidente del equipo, decidió darle la espalda a quien era la joya de la cantera Auriazul.

Hoy, a sus 28 años de edad, García se encuentra en silla de ruedas ante la pérdida de movimiento producto de las operaciones y la falta de solvencia económica para las rehabilitaciones. Por ello, el exjugador ha comenzado un proceso de demanda en contra del club por negligencia médica.

“Con Rodrigo Ares de Parga se vio todo y nunca me dio la cara; siempre me envió con José Ramírez –vicepresidente de Operaciones-, con quien tuve un hecho muy lamentable; me dijo: ‘ni modo, te tocó a ti, tuviste mala suerte, y si quieres demandar, demándanos’”, sentenció García para Proceso.