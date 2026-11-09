¿Quién gana? El juego de la política echa leña al fuego en la guerra entre Marruecos y España por la "final de 2030"

Se ha intensificado la pugna entre Marruecos y España por lograr el honor de organizar la final del Mundial 2030, tras los últimos movimientos de ambas partes, algo que anticipa grandes novedades en este asunto durante el próximo periodo.

Marruecos, España y Portugal comparten la organización del Mundial 2030, pero existe una gran disputa por acoger el partido final del torneo.

El estadio Hassan II de Marruecos es uno de los recintos más destacados entre los candidatos a albergar el partido final del Mundial 2030, ya que su capacidad prevista ronda los 115.000 espectadores, lo que lo convertiría en el estadio de fútbol más grande del mundo en su esperada inauguración en 2029.

Por otro lado, España apuesta por acoger la final, ya que cuenta con muchos grandes estadios, entre los que destacan el Santiago Bernabéu y el Camp Nou.

La FIFA afirmó el pasado septiembre que el lugar de celebración de la final del Mundial se decidirá «en el momento oportuno», señalando que a lo largo del presente mes de noviembre ha comenzado a visitar las ciudades candidatas en España, Portugal y Marruecos para evaluar su idoneidad para acoger los partidos.

España: organizar la final es algo que no admite discusión

Durante los últimos meses, España ha elevado el tono de su pugna con Marruecos, y numerosos responsables se han pronunciado al respecto, aferrándose todos a acoger el partido final.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, lanzó un duro ataque contra Gianni Infantino, presidente de la FIFA, afirmando que su continuidad en el cargo significa que Marruecos organizará la final del Mundial.

Tebas mostró su enfado por el anuncio de Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, de que el partido final del Mundial 2030 se celebrará en Casablanca, diciendo que la FIFA está acostumbrada a desmentir las informaciones periodísticas pese a que sean ciertas.

Y continuó: «Lekjaa asegura que la final se disputará en Casablanca, mientras que la FIFA dice que eso no es cierto. Entonces, ¿quién miente? ¿Es acaso el presidente de una federación organizadora del torneo y miembro del consejo de la FIFA? ¿O debemos creer, una vez más, el desmentido oficial emitido por la FIFA e Infantino?».

Por su parte, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, afirmó que la federación hace todo lo posible para garantizar que el partido final del Mundial 2030 se celebre en España, considerando que la acogida de la final por parte de España es algo lógico y que no admite discusión.

España presiona con el arma de la retirada

Con las informaciones sobre la cercanía de Marruecos a acoger la final, España ha elevado la intensidad de la pugna sobre este asunto, y el discurso ha llegado hasta el punto de amenazar con retirarse de la organización del torneo.

El asunto de la acogida de la final del Mundial 2030 se ha convertido en una cuestión política en España, con la cercanía de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre en curso, después de que se intensificara la discrepancia entre los partidos y las personalidades destacadas sobre el derecho de España a acoger el partido final.

El líder de la oposición española, Alberto Núñez Feijóo, afirmó que está dispuesto a impulsar a su país a retirarse de la acogida del Mundial 2030 si la FIFA decide conceder a Marruecos el derecho a acoger el partido final.

Feijóo, líder del Partido Popular, continuó señalando que es evidente que España debe acoger este evento.

Y añadió: «España debe acoger la final del Mundial. Y si eso no ocurre, en mi opinión, España no debería participar en la organización del Mundial».

Y cuando se le preguntó si trataría de retirar a España de la organización del torneo en caso de llegar al poder, Feijóo respondió: «Sí, la respuesta es sí».

Feijóo es el principal opositor del primer ministro socialista Pedro Sánchez, quien dijo en una entrevista concedida a la emisora Cadena SER en septiembre que «trabaja para que el partido final se celebre en España».

Luis de la Fuente, seleccionador de España, dijo en rueda de prensa que ya había dejado clara su postura de que «el partido final debe celebrarse en España».

Marruecos: no renuncia a organizar la final

Por otro lado, Marruecos se aferra a organizar el partido final del Mundial 2030, y trabaja con toda su fuerza para terminar el estadio Hassan II, de modo que esté listo para esa tarea.

Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí, anunció anteriormente que «la provincia de Benslimane tendrá el honor de acoger la final», expresando su deseo de que la selección marroquí sea parte del partido final.

Marruecos considera que ninguna de las partes tiene derecho a convertir su primacía histórica o su experiencia organizativa en una tutela sobre su socio, pues Marruecos reclama una oportunidad justa en virtud de sus enormes capacidades organizativas y su posición geográfica privilegiada.

Fouzi Lekjaa ha empezado a centrarse con fuerza en este asunto, ya que informes marroquíes señalaron que se prepara para reordenar sus cartas dentro de la Confederación Africana de Fútbol, en un paso que podría poner fin a una de sus responsabilidades más destacadas en los pasillos del fútbol africano, después de que se encaminara a presentar su dimisión de la presidencia del comité financiero de la CAF, manteniendo su cargo como primer vicepresidente de la confederación continental.

Los informes añadieron que la decisión se enmarca en el deseo del responsable marroquí de reordenar sus prioridades y dedicarse en mayor medida a las responsabilidades que recaen sobre sus hombros dentro de Marruecos, tanto en el ámbito deportivo como en el gubernamental, además de implicarse en los asuntos relacionados con los preparativos para acoger la fase final del Mundial 2030.