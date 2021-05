¿Quién es Yéremy Pino, la joven promesa que brilla en el Villarreal?

El extremo canario se ha hecho un hueco en los planes de Unai Emery tras despuntar en la cantera del club que le convenció para rechazar al Barça.

El Villarreal se ha convertido en las últimas décadas en uno de los clubes más importantes de España y también de Europa tras llegar en 2021 a su primera final continental. Buena parte de culpa la tiene su espléndido trabajo con la cantera en la que han florecido talentos como el de Santi Cazorla, Bruno Soriano, Manu Trigueros o Gerard Moreno. La última perla de la factoría groguet tiene nombre y apellidos y se llama Yéremy Pino (Las Palmas, 2002).

El joven extremo canario cierra su primera temporada en la élite con mucho brillo. En sólo una semana marcó ante el Real Madrid en la última jornada de LaLiga 2020-2021 y juega la primera final de su carrera y ni más ni menos que en la UEFA Europa League y contra el Manchester United. Sin duda el segundo torneo más importante de Europa ha dejado huella en Pino y nunca olvidará el mes de octubre de 2020. Empezó la temporada de baja por sufrir coronavirus, el día 20 de octubre cumplió 18 años, el 22 debutó con el primer equipo ante el Sivasspor en el primer partido de la fase de grupos y una semana después, el día 29, marcó su primer gol en la visita al Qarabag y antes, el día 25, debutó en Primera División en un duelo frente al Cádiz.

"La verdad es que no me lo esperaba. El míster me hace debutar ante el Sivasspor en Europa League. Intenté hacerlo lo mejor que pude y me siguió dando oportunidades. No sé qué pasó, pero fue así. Al final vas con tantas ganas, tanta ilusión, que te creces porque las cosas encima salían bien. El míster y el club creen mucho en la cantera y eso se nota. No solo estoy yo en la dinámica del primer equipo, están Fer Niño, Baena, Carlo Adriano... Confían mucho en nosotros", recuerda en una entrevista en La Provincia.

Un extremo con el gol entre ceja y ceja

Su irrupción en la Europa League ha valido para hacerse un hueco a las órdenes de Unai Emery para acabar su primera temporada con nada más y nada menos que 7 goles y 1 asistencia en 36 partidos pero sólo en algo más de 1300 minutos. Es decir, el canario ha demostrado que tiene pólvora y promedia un gol cada 170 minutos, un tanto cada dos encuentros completos. Su irrupción en el equipo tuvo también que ver en que uno de los fichajes estrella del pasado como fue Take Kubo se marchara en enero al Getafe para tener más minutos.

A pesar de ser diestro, Yéremy prefiere jugar en la izquierda para así poderse meter hacia dentro y buscar el gol gracias a su potente disparo. No rehuye el uno contra uno ni la posibilidad de asistir pero como le pasaron a otros grandes extremos que jugaban a banda cambiada como Arjen Robben o incluso Cristiano Ronaldo en sus inicios, tiene predilección por partir por fuera para regatear hacia dentro y acabar buscando el gol.

El no al Barcelona

El camino a la élite de Yéremy no empezó desde muy joven en una cantera y sí tuvo más de fútbol callejero y gambeta . Tras un paso fugaz por la cantera de Las Palmas, Pino se marchó a la Roda y fue con 14 años cuando el Villarreal lo captó gracias a su red de ojeadores mientras disputaba un campeonato de selecciones autonómica representando a Canarias. En aquel torneo, el Barça también le echó el ojo pero fue el Submarino amarillo el que cerró el fichaje. Las instalaciones del club en Miralcamp, la gran apuesta que hacía por el jugador y la importancia que el Villarreal da a a la formación extradeportiva de los jugadores fue decisiva para que su entorno se decantase por vestir de amarillo y no de blaugrana.

Desde entonces, Yéremy fue quemando etapas de manera fulgurante. Con 16 y 17 años ya jugaba en el Villarreal C en Tercera División en lugar de en categoría juvenil, siempre iba un paso por delante en su camino hacia la élite y se convirtió en un habitual de las categorías inferiores de la Selección Española.

“Destaca en Yeremi su carácter para afrontar la competición. Cuando más difícil es el reto, más capaz es de demostrar su potencial. Mantiene la esencia de cuando jugaba en la calle de pequeño. Tiene la capacidad para observar los movimientos de los compañeros y a partir de ahí integrar sus cualidades en favor del rendimiento colectivo. Además, vive para el fútbol y afronta el día a día con entrenamientos complementarios, nutrición y descanso. Yeremi ha sido y es una bendición para sus entrenadores”, explicaba Nando Martínez, técnico de la cantera castellonense, en El País.

El golpe con Pedri que le dejó sin su primer sueño

Precisamente con La Roja, Yéremy vivió uno de los peores momentos de su corta carrera en octubre de 2019. Un año antes de debutar con el Villarreal, el canario se preparaba para disputar el Mundial Sub-17 en Brasil y junto a su paisano Pedri era uno de los jugadores llamados a marcar diferencias. Sin embargo, su destino no pasó por viajar a Brasil y tuvo que volverse a casa después de un accidente en un entrenamiento con Pedri.

Tras el mismo, Pino estuvo una hora sin visión y los médicos de la Federación le recomendaron que dejase la concentración y se centrase en recuperarse. Un año después el fútbol le dio revancha y estaba debutando en la Europa League y en Primera División. Este verano también volverá a tener la posibilidad de defender la camiseta de España en el Europeo Sub-21 y quizás en los Juegos Olímpicos. Sus primeros títulos parecen estar cerca pero lleguen o no, Yéremy Pino tiene ante sí un futuro brillante.