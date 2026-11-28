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El Paderborn se desata en una tarde de Bundesliga y le endosa una goleada al Schalke 04: gana por 8-1. El recién ascendido confirma su gran inicio de temporada y sube hasta el noveno puesto, mientras que el equipo de Gelsenkirchen cae hasta la antepenúltima posición, cada vez más sumido en la crisis y más cerca de un nuevo descenso.

Quien brilla en el equipo local, capaz de marcar en una sola tarde tantos goles como los que llevaba hasta entonces en liga (8), es un jugador de raíces italianas. Porque sí, nació en Pforzheim, Alemania, pero su nombre y apellido delatan sus evidentes orígenes italianos. Se trata de Stefano Marino, autor de un triplete ante Lorius Karius, portero del Schalke, y protagonista de una tarde que recordará durante mucho tiempo.

Pero ojo: lo suyo podría no ser una simple actuación aislada, sino la primera gran demostración de una carrera aún por escribir y vivir, que podría deparar más sorpresas. Nacido en 2004, de 22 años y con doble nacionalidad italiana y alemana, Marino ya ha marcado seis goles en 13 partidos entre la Bundesliga y la copa en su primer año en el fútbol sénior alemán. También ha sido seleccionado para las categorías inferiores de la selección, pero, por desgracia para Italia, hasta ahora solo se han fijado en él las selecciones alemanas. En septiembre de 2023 llegó incluso su primera convocatoria con la sub-20 de Alemania. ¿Se avecina un nuevo caso Tresoldi?

Con 186 cm de altura, fortaleza física y un gran olfato de gol, Marino empezó en el Karlsruher y después se fogueó cedido en el Astoria Walldorf, donde marcó ocho goles. El Hannover apostó por él, aunque solo le dio minutos en su segundo equipo, antes de que llegara el Paderborn, un club que suele acertar a la hora de descubrir jóvenes talentos.

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Primero pasó al Paderborn y después llegó el siguiente paso en la Segunda Bundesliga, donde la temporada pasada fue fundamental para el ascenso a la máxima categoría con siete goles. Allí, con más espacios y ante un nivel aún más alto, Stefano está sorprendiendo a todos. Fichado por solo 150.000 euros, su valor ya se ha disparado y lo hará aún más tras este triplete, marcado, además, ante un portero que también disputó una final de la Champions League.

Un nueve clásico, Marino todavía tiene mucho margen de desarrollo. Su juego es muy potente, con una gran capacidad para atacar los espacios desde lejos, aprovechar las líneas defensivas adelantadas y obligar a retroceder a la zaga rival. Es rápido al atacar los espacios y se mueve bien en el área.

Sin duda, puede y debe mejorar técnicamente, tanto al proteger el balón como en la calidad de su primer control. Pero su punto de partida es excelente y, dadas también las dificultades que tiene el equipo de Klopp en esa posición, quién sabe si en los próximos meses podría recibir una convocatoria con la selección absoluta de Alemania.