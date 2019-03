Quién es Sebastián Córdova, el héroe de América

El dorsal 26 únicamente ha sido parte de tres encuentros del América de este Clausura 2019.

Sebastián Córdova se convirtió en el seguro de vida del América. El canterano azulcrema fue el anotador del tanto con el que los Azulcremas rescataron el empate por 2-2 con Morelia en el Estadio Morelos.

Hasta antes del encuentro de este viernes, Córdova únicamente había visto acción en dos partidos del torneo, sumando 90 minutos. El mediocampista debutó en Primera División con el Necaxa, luego de que fuera cedido para el Apertura 2018, torneo en el que sumó 339 minutos de participación en el máximo circuito.

Originario de Aguascalientes, llevó su proceso formativo con el conjunto de Coapa, pasando por las categorías Sub 15, Sub 17, Sub 20, así como por la Segunda División, en los que tuvo un desempeño aceptable. Además de ser cedido al Necaxa, también fue prestado a Alebrijes de Oaxaca del Ascenso MX durante el Apertura 2016, aunque únicamente jugó cinco minutos en Liga y 16 en Copa.

Miguel Herrera tiene un diamante en bruto que deberá saber explotar, tal como en casa de los ahora dirigidos por Javier Torrente.