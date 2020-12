¿Quién es Sebastian Coltescu, el cuarto árbitro del PSG-Istambul Basaksehir?

Las búsquedas en Internet sobre el cuarto árbitro del PSG-Basaksehir se han multiplicado en las últimas horas pero ¿quién es Sebastian Coltescu?

Sebastian Coltescu protagonizó un escandaloso incidente en el -Basaksehir. El cuarto árbitro hizo referencia a Pierre Webó, segundo entrenador del conjunto turco, de la siguiente manera: "Echad al negro". El revuelo montado por el episodio racista acabó con ambos equipos abandonando el Parque de los Príncipes y el aplazamiento del partido. En declaraciones recogidas por el medio 'ProSport', Coltescu llamó a sus familiares tras el encuentro para explicar su versión de lo ocurrido: "No voy a leer la prensa estos días. Cualquiera que me conozca sabe que no soy racista! ", confesó el colegiado, como han compartido los allegados de Coltescu con el diario rumano.

La federación rumana está a la espera del informe UEFA acerca de lo sucedido. Los jugadores se negaron a volver al terreno de juego si Coltescu, el cuarto árbitro del partido, seguía formando parte del equipo de árbitros. Kylian Mbappé, la estrella del PSG, fue claro: " Si ha dicho eso, se tiene que ir". Por el momento, el encuentro será dirigido en su reinicio (a las 18:55 horas) por un diferente cuarteto arbitral, encabezado por el holandés Danny Makkelie.

Coltescu, un historial de trufado de polémica

El colegiado rumano Sebastian Coltescu tiene 43 años y nació en Craiova. Alcanzó la élite del arbitraje en 2006 pero fue relegado en 2007, volviendo a lo más alto del fútbol rumano en 2008. En la presente campaña, en Europa sólo ha arbitrado un partido, correspondiente a la , el duelo entre Siroki Brijeg y Kairat Almaty, de primera ronda. Eso sí, como cuatro árbitro, Coltescu actuó en el reciente partido entre Shakhtar y , que terminó con derrota de los de Zidane en Valdebebas por 2-3.

En 2015, Coltescu fue a la conocida "nevera" en Rumanía, tras un partido entre el Astra y el Steaua de Bucarest, En ese choque, Coltescu anuló tres goles al Steaua y perdonó la expulsión a un jugador del Astra por una agresión. Tras esa actuación polémica, el comité arbitral rumano le dejó sin arbitrar el Zilina-Athetic Club de Europa League que en principio tenía que arbitrar. Dos años antes, en un partido Petrolul-Gaz Metan, Coltescu enseñó hasta seis tarjetas rojas, lo que le hizo famoso en los medios de comunicación deportivos.

Además, según informa el diario "Sport", en 2011, un jugador del equipos Vointa Sibiu le besó la mano en medio del partido para pedirle perdón por las quejas reiteradas durante el partido.

Una historia dramática, con dos intentos de suicidio

Coltescu, según varios medios de comunicación, ha pasado muchas dificultades en su vida incluidos dos intentos de suicidio y en el último año y medio ha sufrido un divorcio y el fallecimiento de sus padres. En octubre de 2008 intentó suicidarse lanzándose por la ventana de su casa, un tercer piso en la localidad de Craiova. La intervención de la policía, evitó el suceso.

Era el segundo intento de suicidio de Coltescu, como explica el diario "La Razón". En aquel entonces, su ánimo estaba al límite por culpa de su carrera futbolística. Había sido suspendido después de varios errores en el partido entre el Gaz Metan Medias - FC Brasov. Se le investigaba después de no haber pitado dos penaltis.