¿Quién es Roberto Tobar, el árbitro del Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo?

El juez de 43 años será quien imparta justicia en El Teniente y la estadística ayuda al Cacique, que nunca perdió ante los azules en 5 cruces.

Esta jornada se disputará una nueva versión del Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo. Los dirigidos por Esteban Valencia, quintos en la tabla de posiciones, quieren ganar y seguir demostrando que están para pelear el título, rompiendo así una racha negativa de más de 8 años sin victorias ante el Cacique. Mientras que los de Gustavo Quinteros apelarán a la paternidad que mantienen frente a los azules para aguarles la fiesta en El Teniente de Rancagua.

Y para este cruce, la ANFP determinó que Roberto Tobar será el encargado de pitar el cruce 190 entre ambas escuadras. Será el sexto derbi para el réferi donde la U nunca pudo ganarle a su archirrival con dos empates y tres derrotas. De hecho, la última vez que los estudiantiles se quedaron con la victoria sobre los blancos el juez fue Julio Bascuñán.

El chileno de 43 años, protagonista en varios partidos trascendentales a nivel continental, es uno de los que mejor consideración tienen de parte de CONMEBOL y FIFA. Por ese motivo, ya dirigió la final de la Copa América 2019, una semifinal en el 2021, representó a Sudamérica en el Mundial de Clubes 2019 y tiene varias finales en su haber, algunas con River como protagonista.

De hecho, Tobar estuvo en La Bombonera en el 2-2 de la ida de la histórica final del 2018, luego en el 3-0 sobre Athletico Paranaense que le dio la Recopa y, por último, en la derrota 2-1 ante Flamengo en Lima en 2019. En total, cuenta con nueve encuentros dirigiendo al conjunto de Marcelo Gallardo con cinco victorias, tres empates y solo una derrota, la mencionada ante el Mengao. Además, arbitró el empate 0-0 ante Cruzeiro en el mismo escenario que visitará ahora, serie que finalmente ganó por penales.

SUS LOGROS

El juez chileno, que fue elegido el mejor árbitro de su país en 2013 y 2014, tiene categoría FIFA desde 2011 y dirigió a nivel internacional por primera vez el 10 de abril de 2014, en el encuentro entre Atlético Mineiro y Zamora por la Copa Sudamericana.

Además de aquella histórica final entre Boca y River y la de Copa América 2019, también arbitró en uno de los partidos de la edición 2017 del mismo certamen, entre Atlético Nacional y Chapecoense, dos Sudamericanos Sub 17 (en 2015 y en 2017), un Mundial Sub 17 en 2015, dos partidos entre las Eliminatorias Sudamericanas 2018 y ya va tres en el camino a Qatar.

En la Copa América 2019, además de la final, dirigió el duelo por la primera fecha del Grupo B en el que Colombia se impuso 2-0 sobre Argentina y los cuartos de final entre Brasil y Paraguay. En tanto que, en la Copa América 2021, arbitró dos partidos de fase de grupos (Venezuela 2-2 Ecuador y Brasil 1-1 Ecuador) y una semifinal (Brasil 1-0 Perú).

En su extensa carrera lleva dirigidos 43 partidos de Copa Libertadores, en los que mostró 176 tarjetas amarillas y expulsó a 16 jugadores: 12 por rojas directas y 4 por doble amonestación.

SUS POLÉMICAS

Antes de sus lesiones, el juez chileno se hizo conocido después de dirigir el duelo entre The Strongest y Sao Paulo por la Copa Libertadores 2016 que terminó en escándalo. Ese 21 de abril, según denunciaron algunos futbolistas, Tobar habría invitado a pelear a algunos jugadores . "Es un árbitro chileno que manejó todo el partido. Lo denuncio porque me invitó a pelear en el túnel", dijo en ese momento el futbolista boliviano Pablo Escobar. A él se le sumó Mathías Riquero, en ese entonces en Deportes Iquique, tras un partido ante Unión Española en septiembre de 2016: "Nos vemos perjudicados por el arbitraje. Él me invita a pelear después del gol de ellos. Me dijo que afuera nos veíamos".

El último partido polémico del árbitro en el torneo chileno fue nada menos que en el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo que terminó con triunfo 3-1 del visitante. En este encuentro Tobar expulsó a Beausejour y a Reyes, en el local, y a Opazo en la visita y los jugadores de ambos equipos explotaron. "El partido pasó por la falta de personalidad que tuvo el árbitro, le faltaron huevos para echar a Valdivia por aplaudirlo como diez veces, después a Pinilla le pegan tremenda patada, y la expulsión a Jean está condicionada porque ve sangre. El árbitro fue clave", declaró Herrera, capitán de la U, tras la derrota y Opazo agregó: "Le pregunté al árbitro por qué y él me reconoció que no sabe por qué me expulsó. Reyes me tiró un codazo y quizás me expulsa para compensar".

En lo que respecta a su actuación internacional, Tobar fue protagonista de la final de la Copa América por dos jugadas muy polémicas: la expulsión de Gabriel Jesus por doble amonestación y el penal sobre el final para Brasil por una supuesta falta de Zambrano sobre Éverton.