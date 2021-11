En España hay canteras que siempre se han caracterizado por la producción de talentos pero sí hay dos que son paradigma de la forma de trabajar con los jóvenes son la del Barcelona y la Real Sociedad. La Masia y Zubieta son reconocidas en el mundo por haber parido talentos como los de Xavi, Iniesta, Xabi Alonso, Xabi Prieto o más recientemente a Ansu Fati o Mikel Oyarzabal. Pasar por una de estas factorías es sinónimo de tener un talento inusual para el fútbol pero pasar por ambas supone todo un lujo para la formación de cualquier jugador.

Ese lujo lo ha experimentado en su carrera Robert Navarro (Barcelona, 2002). El habilidoso mediapunta se formó en la cantera del Barça pero con sólo 16 años tomó la decisión de marcharse al Mónaco durante unos meses antes de que la Real se fijase en su fútbol y lo reclutara para trabajar en el filial a las órdenes de una leyenda del fútbol español como Xabi Alonso.

La fuga de talento de La Masia

Navarro fue uno de los talentos que se marcharon de La Masia durante la era de Josep María Bartomeu en la presidencia del club, como pasó con Xavi Simons, Jordi Mboula o Sergio Gómez. Con sólo 16 años se marchó a Mónaco, que lleva años trabajando un ambicioso proyecto de captación de talento joven como demuestra la eclosión de Kylyan Mbappé. En Francia, el ahora jugador realista se convirtió el 6 de enero de 2019 en el jugador más joven en debutar con sólo 16 años y 8 meses en un partido de la Copa de Francia ante el Canet Roussillon.

No obstante, su paso por el club de la Ligue 1 apenas duró un año antes de que la Real hiciera una ambiciosa apuesta por él firmándole un contrato hasta 2022 prorrogable hasta 2025. Su fichaje generó mucha expectación y Xabi Alonso, en su primera gran experiencia como entrenador, tenía el reto de pulir al nuevo diamante de Zubieta. Su primera temporada estuvo marcada por el parón que supuso el coronavirus en Segunda B y sólo jugó 16 partidos marcando 2 goles y repartiendo 2 asistencias.

Los consejos de Xabi Alonso y el debut con Imanol

Imanol Alguacil, que no era ajeno a su talento empezó a citarle para entrenar con el primer equipo, mientras que Xabi Alonso le mandaba mensajes para que siguiera mejorando y manteniendo los pies en el suelo: "Robert tiene un gran potencial. Es un jugador desequilibrante, diferente, que se tiene que expresar y que dentro de esa creatividad tiene que combinar la creatividad con la gran eficacia porque hay que ser un jugador bueno, no solo bonito, y en eso estamos. Tiene que competir mucho, tiene que jugar muchos minutos en Segunda B para prepararse. Si lo sigue haciendo, el nivel de competitividad que va a tener le va a preparar mucho mejor para dar ese segundo paso. Este año es importante para él como lo es para muchos otros”, aseguró el ex de Real Madrid y Liverpool en octubre de 2020.

Su vaticinio se cumplió, Navarro fue decisivo en el ascenso del Sanse, filial realista a Segunda División, marcando 11 goles en 26 partidos entre los que se incluye uno al Andorra en las semifinales del playoff de ascenso. Además, antes de consumar el ascenso del B, Navarro vivió su debut en Primera División y jugó 35 minutos nada más y nada menos que en el Camp Nou, ante su ex equipo el Barcelona ante el que cayeron por 2-1 en la jornada 19 de LaLiga.

Tras realizar una parte de la pretemporada con el primer equipo, ya no se hace raro ver a Robert Navarro en las convocatorias de Imanol Alguacil y esta temporada ha disputado ya 4 encuentros de LaLiga, siendo especialmente relevante su papel ante el Levante aunque sólo jugó 8 minutos. "Apabullante estreno liguero de Robert Navarro", tituló "Mundo Deportivo" en su edición de Gipuzkoa al día siguiente e incluso el entrenador reconoció su aportación en rueda de prensa.

"La entrada de Robert Navarro tuvo mucha intención, una pena porque ha tenido una ocasión de gol que le ha dado en el poste, una pena que se ha resbalado en esa ocasión, ha aprovechado muy bien sus minutos", aseguró.

Tras llegar a la élite, el siguiente reto será mantenerse y convencer a la Real Sociedad de que Robert Navarro es el nuevo mediapunta que encandilará a San Sebastián siguiendo la estela de hombres como Xabi Prieto, Martin Odegaard o David Silva.