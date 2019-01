Quién es Nikita Lesnov, el delantero de origen ruso que juega en Cruz Azul

El juvenil de 17 años milita actualmente en el equipo Sub 17 de la Máquina.

En el futbol moderno es muy común encontrarse jugadores con doble nacionalidad y en la Liga MX no ha sido la excepción, pues en Cruz Azul se está formando un delantero de origen ruso.

Nikita Lesnov, de 17 años de edad, ha comenzado a destacar en las inferiores de la Máquina, tanto por su calidad como por su físico y nombre.

A pesar de que nació en Ciudad Neza, el delantero es de padres rusos y ha pasado por prácticamente por todas las categorías del Cruz Azul, pues ha jugado en la Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Sub 20.

Sus condiciones son netamente ofensivas, se desempeña como media punta, que juega entre líneas y gusta por generar juego.

Lesnov es habitual con el equipo Sub 17 y al ser un de los elementos con el proceso más avanzado, ya ha jugado un par de encuentros con la Sub 20, por lo que no sería extraño que muy pronto pueda ser tomado en cuenta para el máximo circuito.