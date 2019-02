¿Quién es Nicolas Pepe, el delantero del Lille que interesaría al Barcelona?

La estrella de Costa de Marfil es uno de los jugadores más decisivos de Europa esta temporada, atrayendo las miradas de Barcelona, Arsenal y Bayern.

El atacante del Lille Nicolas Pepe está viviendo la temporada de su despegue. El joven de 23 años, que llegó al Stade Pierre-Mauroy del Lille desde el Angers el verano pasado es uno de los jugadores más decisivos de la temporada en la Ligue 1.

Como van las cosas, el internacional por Costa de Marfil no estará en el norte de Francia por mucho más tiempo, con muchos de los clubes más grandes de Europa empezando a prestarle atención, entre ellos Arsenal, Bayern Munich y Barcelona.

Su compañero de equipo José Fonte, ganador de la Eurocopa con Portugal y veterano de más de 150 partidos en la Premier League con el Southampton, no se sorprende por el interés y cree que Pepe tiene todo lo necesario para llegar hasta el final.

"Puede alcanzar el nivel más alto", le dijo el central a RMC. "Podría jugar para un Real Madrid, un Barcelona, ​​cualquier equipo".

“Pero tiene que seguir queriendo aprender, mantener los pies en el suelo y continuar trabajando y progresando todos los días. Esa es la única manera en que puede alcanzar y mantener un alto nivel de juego. Pero está claro que tiene el talento".

Pepe ha tenido que luchar por el reconocimiento que merece en Lille, habiendo sufrido una primera temporada difícil con el club. Marcelo Bielsa lo desplegó como centro delantero debido a la falta de opciones reconocidas en esa posición, pero ha demostrado enfáticamente que su mejor posición está en la banda, donde tiene la oportunidad de ser más directo y puede utilizar su ritmo abrumador.

De hecho, sus atributos lo han visto comparado con el delantero del Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang, quien también pasó un período con el LOSC, pero se destacó de manera más pertinente bajo la tutela del actual entrenador de Lille Christophe Galtier en Saint-Etienne, donde se convirtió en la amenaza que es hoy.

Pepe parece estar en medio de un progreso similar y está contento en el norte de Francia, al haber rechazado la oportunidad de mudarse a Lyon en el verano.

"No he terminado lo que tengo que hacer aquí, aunque OL es un club que normalmente no rechazas", reveló a L’Equipe en septiembre. “Tengo un plan de carrera bien definido.

"En términos de eficiencia, estoy en medio de un gran paso, a un muy buen nivel. Pero creo que puedo hacerlo aún mejor".

Galtier puede estar tratando de solucionar las fallas en el juego ofensivo del jugador, como logró tan espectacularmente con Aubameyang, pero también está trabajando en sus cualidades defensivas, como señaló Fonte.

"Debe continuar mejorando ciertos aspectos de su juego, como su trabajo defensivo y su lado táctico, porque en el futuro es muy fuerte. Pero hay otro aspecto defensivo del juego", explicó el defensa central.

"Trabajamos con Nicolas, el entrenador Christophe Galtier sobre todo, para ponerlo en las posiciones defensivas correctas. Si se pone en el lugar correcto a la defensiva, eso puede ayudar a la transición al ataque. Estas son las pequeñas cosas que lo llevarán a lo más alto, y eso donde debe estar en dos o tres años".

El entrenador también confía en que llegará a esa plataforma.

"Está bien orientado con respecto a su vida familiar y profesional", dijo Galtier. "Ha hablado con el director deportivo Luis Campos, quien ha trabajado con jugadores de clase mundial en el pasado. Todo esto le ha llegado naturalmente.

Si bien ha habido advertencias de una desaceleración en la forma, ha habido pocos signos de que se manifiesta en el campo, ya sea individualmente o en equipo, con Lille llegando al segundo lugar en la Ligue 1.

Si mantienen este nivel estarán en la Champions League la próxima temporada, y seguramente es allí donde Pepe pasará gran parte de su carrera, compitiendo con Messi y Mbappe semanalmente.