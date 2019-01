¿Quién es Martin Braithwaite, el delantero del Leganés que le marcó a Barcelona y Real Madrid?

Martin Braithwaite se ha convertido este domingo en el tercer jugador que marca al Barcelona y al Real Madrid esta temporada, contando todas las competiciones, después de Diego Costa (Atlético Madrid) y Sergio Canales (Real Betis). Pero, ¿quién es y de dónde viene el delantero del Leganés?

Nada más comenzar el año, el 3 de enero de 2019, el equipo de Madrid anunciaba la incorporación como cedido hasta final de temporada del atacante nacido en Dinamarca hace 27 años (5 de junio de 1991), procedente del Middlesbrough inglés. “Mi meta es anotar muchos goles y también llevar al Leganés a la mejor posición de su historia. Soy alguien que cree en sí mismo y vengo aquí a demostrar que quiero jugar, a competir. Luego es el entrenador quién decide el que juega”, dijo en su presentación.

I’m excited to be continuing my football journey with @cdleganes and look forward to working hard to help the team achieve its goals.. Vamos @cdleganes! 💪🏾 🇪🇸 pic.twitter.com/s63pHrvlgC