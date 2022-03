¿Quién es Lucas Boyé, el citado sorpresa de Scaloni?

"Mi máximo sueño es jugar un Mundial", comentó Lucas Boyé en 2014 cuando tenía apenas un puñado de partidos en Primera. Hoy, ocho años después y en plena recta final por un lugar en la lista mundialista, está citado por Lionel Scaloni para integral la nómina de la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

"Estaba con mis papás, mi novia y dos representantes míos. Uno de ellos lo tira por el aire, como si no pasara nada. Primero no le creímos, después me empezó a temblar el cuerpo", comentó el delantero sobre su primera citación al combinado nacional.

El 28 de febrero de 1996 nació en San Gregorio, un pueblo 7.000 habitantes ubicado en Santa Fe, donde vivió hasta los 14 años cuando llegó a River Plate. Actualmente es centrodelantero, pero en las inferiores riverplatenses jugaba por fuera hasta que pegó el estirón (mide 1.83 metros), lo apodaron El Tanque y le cambiaron la posición.

Su debut en la máxima categoría coincidió con el de Marcelo Gallardo como entrenador: 27 de julio de 2014, en la victoria 6-5 por penales ante Ferro. Para gritar su primer gol tuvo que esperar cinco encuentros más, con un cabezazo certero anotó el 3-1 del Millonario en el Nuevo Gasómetro.

Así como hubo un cabezazo bueno, hubo otro malo que lo marcó. El 5 de octubre de 2014 se jugó un mítico Superclásico bajo lluvia en El Monumental, Boca jugaba con uno menos por la expulsión de Fernando Gago y ganaba 1-0 hasta el agónico empate de Germán Pezzella. Cuando todo parecía terminar en tablas, a los 93:48 (de ′94) la cabeza de Lucas Boyé impacta el balón cerca del área chica, pero se va a las nubes mientras se escucha el lamento de 60.000 hinchas. Con la ′31′ en la espalda, la cámara lo sigue mientras se lo ve estirarse los pantalones, después llevarse las manos a la cabeza e insultar al aire.

"Me gustaría volver. Creo que me faltó experiencia, no supe manejar muchas cosas que en el ′Mundo River′ son muy grandes", comentó hace poco sobre su primera experiencia en el fútbol.

Su siguiente paso fue Newell´s, donde no hizo demasiados goles pero dejó una buena imagen. Se le recuerda una jugada excepcional ante Unión, donde demostró toda su destreza con la bola. Luego comenzó su viaje por Europa, entre 2016 y 2020 pasó por Torino, Celta, AEK Atenas y Reading. En total jugó 4554 minutos y marcó once goles. Muy pocos partidos y muy pocos goles.

⚽ ¡Gol de Elche! Pere Milla, tras una gran jugada de Boyé, anota el 2-0 contra el Real Madrid.



¡Qué partido estamos viendo!#LaLigaEnDIRECTV pic.twitter.com/4yDkciTKlG — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) January 23, 2022

Pero todo comenzó a cambiar cuando fichó por Elche, en 2020. Un pequeño club español que se encuentra en Alicante y disputa La Liga. Allí lleva jugados, en poco más de un año, 4.444 minutos y anotó 15 goles. Algunas víctimas de renombre fueron Atlético de Madrid, Valencia, Villarreal y Athletic Club.

Pero su actuación consagratoria se dio ante Real Madrid, en el mismísimo Santiago Bernabéu el 23 de enero de 2022. Metió el 1-0 y dio la asistencia para el 2-0 después de desparramar a tres rivales; la historia marca que los merengues lograron empatar entre el minuto 81 y 92, pero sin dudas su actuación lo terminó de poner en el mapa celeste y blanco.

Ahora se entrena en el Predio de Ezeiza con la Selección, y seguramente tenga la oportunidad de hablar con Lionel Messi, a quien le intentó pedir la camiseta en varias oportunidades pero le ganaron de mano. Tal vez todavía no tenga la camiseta de Leo, pero sí el recuerdo de jugar con él... que no es poco.