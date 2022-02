¿Quién es Licha Cervantes? La histórica goleadora de Chivas en Selección

La Selección mexicana femenil, dirigida por Mónica Vergara, continúa con su camino rumbo al Mundial Australia-Nueva Zelanda 2023, así como la Copa Oro W y los Juegos Olímpicos París 2024, por lo que ahora hay ilusión por la generación que se tiene y el talento futbolístico que ha acompañado a las nacionales.

Una de las jugadoras que no se pueden descartar y a las que se tiene que seguirle la pista es a Alicia Cervantes, esto por considerarse como la futura goleadora del combinado nacional por lo mostrado recientemente con Chivas. Desde la creación de la Liga, vino de menos a más y es una de las más destacadas en su posición en el futbol mexicano.

A continuación, en GOAL te contamos todo lo que debes de saber sobre la goleadora Tricolor.

¿DÓNDE HA JUGADO?

Licha es la máxima goleadora de Chivas en la historia, superando a Norma Palafox y aún en activo en la plantilla con más anotaciones por mostrar a la afición del Rebaño y los neutrales. Antes del Guadalajara, pasó por el Atlas, donde despertó la polémica pues en su primer salario únicamente percibía 1,500 pesos, que no le servían para vivir y no cubrían sus necesidades básicas.

"Decidí no seguir por mi economía, yo no tenía una casa club, yo no estoy estudiando, tampoco me estaban dando estudios y aparte era muy poco lo que me estaban pagando", dijo Licha en su momento en entrevista con MedioTiempo.

Previo a llegar al Guadalajara para el Apertura 2020, Cervantes jugó para Rayadas de Monterrey, donde fue opacada por una de las plantillas más importantes de la Liga Femenil en México y hoy es una futbolista que debe ser indiscutible en el Tri de Vergara.

¿CÓMO SE DESEMPEÑA EN EL CAMPO?

Cervantes es una futbolista sólida, que sabe ganar los espacios, que domina la salida y es contundente a la hora de intentar hacerse presente en el gol, dejando muestra de ello los más de 50 goles con el Club Deportivo Guadalajara.

La experiencia es una de sus principales cartas de presentación. Ha disputado más de 100 partidos en la Liga MX Femenil, además de diferentes convocatorias con el Tri y ahora su futuro apunta a Europa como ha pasado con otras jugadoras.