El Real Madrid está enormemente satisfecho con su nuevo jugador, Marc Cucurella, ya que los miembros del cuerpo técnico del club consideran ya al astro español "un jugador de auténtico primer nivel".

El conjunto blanco cerró un mercado de fichajes veraniego muy potente, que incluyó la incorporación de varios nombres destacados, entre ellos Bernardo Silva, Yan Diomandé y Denzel Dumfries.

Cucurella llegó al estadio Santiago Bernabéu como campeón del mundo 2026, tras disputar de forma notable cada minuto del recorrido de la selección española en el Mundial.

El sitio Tribuna, citando a "Diario As", señaló que Cucurella, más allá de sus cualidades técnicas dentro del campo, dejó una impresión inmediata gracias a su personalidad vibrante y a su naturaleza de líder dentro del vestuario.

Bajo la dirección del entrenador José Mourinho, el club apuntó específicamente a fichar a jugadores con experiencia con el fin de reforzar la personalidad del equipo, en paralelo a la inversión en jóvenes talentos, como Carlos Espí.

Cucurella otorga a Mourinho dos opciones reales en el puesto de lateral izquierdo junto a Álvaro Carreras, lo que garantiza una fuerte competencia por la posición a lo largo de la extensa temporada.

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