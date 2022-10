Quién es José Antonio Caro, 'Churripi', el portero del Burgos que ha batido el récord de imbatibilidad

El meta del Burgos rompe la plusmarca de minutos sin encajar un gol que ostentaba Claudio Bravo

Sin duda, es el hombre de moda del fútbol español. No es Robert Lewandowski, ni Vinicius, ni Benzema, ni Oblak, ni Pedri, ni una de las grandes estrellas del fútbol de LaLiga. Se trata de un gran desconocido para la opinión pública. Se trata de José Antonio Caro, apodado 'Churripi', el guardameta del Real Burgos que milita en LaLiga SmartBank, en Segunda. Caro es el 'muro' de Europa y mantiene su portería imbatida. El Burgos, que tras nueve jornadas no conoce la derrota, no ha encajado ni un solo gol con Caro bajo los palos. 'Churripi', que es el apodo familiar que le puso su madre, se ha convertido en este comienzo de temporada en el gran protagonista para la prensa nacional española. Está imbatido.

Caro bate el récord de más minutos imbatido en España

En la novena jornada del campeonato en Segunda, Caro batió el récord absoluto de portero con más minutos imbatido desde el inicio de una temporada en la historia del fútbol profesional español. La plusmarca anterior estaba en posesión del chileno Claudio Bravo, que la consiguió en la temporada 2014-15, defendiendo la portería del FC Barcelona. Bravo dejó su marca en 755 minutos sin encajar un gol y Caro, tras dejar a cero su portería ante el líder de la categoría, suma ya la friolera de 810 minutos. De hecho, el meta del Burgos ya es el portero con más porterías a cero consecutivas de la historia de Segunda: suma diez jornadas consecutivas (la última de 2021-2022 más nueve de 2022-2023). Sin duda, es el gran héroe de El Plantío, el jugador de moda del Burgos y el nuevo héroe del fútbol español.

¿Quién es José Antonio Caro, portero del Real Burgos?

José Antonio Caro, alias "Churripi", se ha convertido en el portero con más minutos imbatido en un arranque liguero en la historia del fútbol profesional en España. Su carrera empezó en la cantera del Sevilla FC. En su debut con el Sevilla Atlético ya dejó la portería a cero, siendo el gran héroe del ascenso a Segunda en 2016, en el equipo filial que entrenaba Diego Martínez, ya que paró un penalti y anotó un gol en la tanda decisiva ante el Lleida.

Dos ascensos a Segunda y un gran partido ante el Atleti

Dos años más tarde, en 2018, fichó por el Real Valladolid, siendo dos veces cedido a préstamo a Albacete Balompié y Ponferradina, respectivamente. Con el Valladolid llegó a jugar tres partidos en Primera, uno ante el Atlético de Madrid (1-0) en el Metropolitano, donde cuajó un buen partido. El año pasado fichó por el Burgos y consiguió un histórico ascenso a Segunda con el cuadro burgalés. Entonces no era titular. Ahora es un fijo de la portería y se ha convertido en el hombre-récord del fútbol español.