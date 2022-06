Quién es Jon Uriarte, candidato a presidente del Athletic Bilbao en las elecciones de 2022, cómo es su proyecto deportivo y quién sería el entrenador

La votación se llevará a cabo el viernes 24 de junio en San Mamés, desde las 9 hasta las 21, en horario ininterrumpido.

El Athletic Club de Bilbao busca nuevo presidente en las elecciones que se celebrarán el 24 de junio en San Mamés (desde las 9 hasta las 21, en horario ininterrumpido.). Y uno de los candidatos a ocupar la presidencia es Jon Uriarte, quien anunció dicha candidatura después de la finalización de LaLiga, presentándose como “la tercera vía” para separarse de Iñaki Arechabaleta y Ricardo Barkala.

Quién es Jon Uriarte, candidato a presidente del Athletic Bilbao en las elecciones de 2022

Es un reconocido emprendedor, fundador de la plataforma de reventa de entradas "Ticketbis". Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Univerdad de Deusto, Jon Uriarte trabajó también como analista para las firmas "Merrill Lynch" y "Morgan Stanley".

"Ticketbis", la plataforma que fundó junto con su socio Ander Michelena, fue vendida en 2016 por 165 millones de euros. Actualmente, dirige otra compañía que supo crear, denominada "All Iron Group".

Sus proyectos en el Athletic

“Lezama fue la mejor escuela del mundo, pero no se ha desarrollado como debería. No está tan mal, pero hemos visitado escuelas punteras que hacen mejor las cosas, se van modernizando y trabajan el rendimiento del jugador. En Bilbao se hace, pero no como en otros sitios. Nos están adelantando y hay que corregir. Muchas escuelas se fijaron en Lezama para crecer y ahora nos han adelantado”, sostuvo el propio Uriarte en un encuentro con socios, según informa el medio “El Correo”. Por otra parte, en “Radio Marca”, reconoció que quiere aplicar “contratos por objetivos”, justificando que “es algo normal en el mundo empresarial y en ligas como la Premier League”. Y agregó, dando un nombre propio, el de Iñigo Martínez: “Es vital para el club y así se tratará”.

Además, el candidato quiere armar, según sus propias declaraciones, “una especie de CEO deportivo que tenga a su cargo tanto al primer equipo masculino como el femenino”.