El delantero de 20 años nacido en Ciudad Real ha brillado en la cantera sevillista desde 2017 y está empezando a trabajar con el primer equipo.

El Sevilla se distingue por tener una de las canteras más proíficas del fútbol español de la que han surgido talentos como el de Sergio Ramos o Jesús Navas o más recientemente de Luis Alberto o José Campaña. El club mima la cantera desde hace años de la mano de Pablo Blanco y más de una decena de jugadores escalafones inferiores están realizando la pretemporada de este verano de 2021 a las órdenes de Julen Lopetegui en el primer equipo.

¿Quién es Iván Romero, delantero del Sevilla que es la sensación de la pretemporada 2021-2022?

Son varios los futbolistas que han destacado en el Sevilla Atlético la última temporada de la mano de Paco Gallardo pero quizá el hombre más destacado fue el delantero Iván Romero (Ciudad Real, 2001). El ariete manchego anotó 12 goles y repartió 3 asistencias en 26 partidos en Segunda B en la temporada 2020-2021 y fue decisivo para que su equipo ascendiera a Primera División RFEF.

Su idilio con el gol venía de lejos, ya que el curso anterior como Juvenil en División Honor marcó 23 goles en 23 partidos y fue decisivo para que su equipo acabara como campeón en su grupo. Fue la temporada en la que terminó de explotar después de que llegara en 2017 procedente de la cantera del Albacete cuando justo le tocaba dar el salto a la categoría juvenil.

Su debut con el primer equipo se produjo el pasado 17 de julio en el primer amistoso ante el Conventry City en el que disputó la segunda parte al completo. El ariete aprovechó la oportunidad que le dio Lopetegui y anotó dos goles, ambos de bella factura y en la que demostró sus distintas habilidades dentro del área y su capacidad para definir con dos remates de mucha habilidad.

A pesar de que no es muy alto y mide 1,72 metros, Romero domina el área y sabe utilizar su cuerpo y es el clásico delantero que no se cansa de pelear con los centrales, va al choque y no se cansa de tirar desmarques esperando ponerse de gol. Además, tiene la suficiente habilidad técnica para caer a banda, una característica que comparte por ejemplo con En Nesyri y que Lopetegui valora muy positivamente.

El gol es lo más caro en el fútbol y lo más difícil de encontrar y el Sevilla tiene blindado el futuro del delantero después de que en abril renovara hasta 2024. Iván Romero tendrá complicado dar el salto al primer equipo del Sevilla, que hará retoques en la delantera ante la presumible salida de Luuk de Jong pero a base de goles se ha ganado la atención de la afición y de un Lopetegui que le seguirá dando oportunidades en los próximos compromisos veraniegos.