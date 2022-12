¿Quién es Gue-Sung Cho, el surcoreano considerado jugador 'más guapo' del Mundial de Qatar 2022?

Su irrupción está siendo una de las historias más curiosas del Mundial de Qatar 2022. Antes de esta Copa del Mundo, casi nadie conocía apenas nada de Gue-Sung Cho, delantero de Corea del Sur. Después de su doblete en la fase de grupos, su explosión deportiva ha mutiplicado su fama en las redes sociales, donde se ha convertido en un auténtico ídolo de masas. Sobre todo, entre el público femenino, que le considera 'el más guapo' del Mundial. Varios medios informaron que el punta tuvo que apagar su teléfono móvil ante la avalancha de mensajes recibidos tras el partido. Entre esos mensajes, cientos de peticiones de fans para conocerle y varias propuestas de matrimonio. De hecho, recibe miles de peticiones diarias para casarse. Una auténtica locura.

Tras sus dos tantos ante Ghana en fase de grupos, Cho se convirtió, según las estadísticas, en el primer coreano en marcar más de un gol en un partido de un Mundial y en el primer asiático en anotar dos tantos de cabeza en un mismo encuentro. Todo un logro. Sin embargo, esa circunstancia ha detonado un auténtico "boom" en las redes sociales, donde el '9' surcoreano ha pasado de tener 20.000 seguidores a contar con 2,3 millones en 'Instagram' en cuestión de unos días.

De hecho, tanto en 'Twitter' como en 'TikTok', se ha desatado la "Cho-manía" entre muchìsimas fans que consideran que es el jugador 'más guapo' del Mundial y que le dispensan trato de fenómeno de masas, como si fuera un cantante de rock o pop. El propio Cho reconoció que recibe en el teléfono móvil miles de propuestas de matrimonio al día. Incluso su club, el modesto Jeongbuk, aprovecha el tirón para explotar la imagen de su futbolista en redes. Valga un dato: la 'fan cam' que se dedicó a la cobertura del delantero surcoreano alcanzó los 6 millones de visualizaciones. Una auténtica locura por Cho.

Cho Gue-sung’s fancam already has over 6M views lol pic.twitter.com/L4B2JI3Te1