¿Quién es Gael Sandoval, posible refuerzo ‘tapado’ de Chivas?

Gael Sandoval podría convertirse en el tercer refuerzo de Chivas en caso de aprobar las pruebas por parte del cuerpo técnico de Ricardo Cadena.

Chivas podría repatriar a un 'viejo conocido'. La directiva del Guadalajara decidió incorporar a prueba a Gael Sandoval, quien se sumó en una primera etapa durante la gestión de Matías Almeyda, un fichaje que era prospecto a convertirse en una estrella.

El cuerpo técnico de Ricardo Cadena tendrá la última decisión sobre sumar o no a la plantilla del Rebaño para el próximo torneo a Sandoval tras la etapa de pretemporada en Barra de Navidad, Jalisco, quien podría unirse a Alan Mozo y Rubén 'Oso' González como el tercer refuerzo del Guadalajara, que apunta a volver a los primeros planos.

Sumar a Gael no costaría nada a la directiva, toda vez que reportó tras cumplir su préstamo en Oceanía, futbolista que ha generado diferentes opiniones sobre si es provechoso o no contar con él en un equipo que quiere quitarse la mancha de no trascender y haber visto al Atlas conseguir el bicampeonato.

En GOAL te contamos más sobre el posible fichaje del Guadalajara.

¿QUIÉN ES GAEL SANDOVAL?

Sandoval es un extremo derecho nacido en Guadalajara. Surgió de la cantera de los Tecos de la UAG y se convirtió en un futbolista cotizado conforme fue pasando su carrera. Fue conocido en su momento como el 'Italiano', toda vez que pudo probarse con la Roma en Italia, siendo buscado por diferentes clubes en Europa. Es conocido por su calidad ofensiva, su potencial al atacar y con la tenencia del balón.

¿EN QUÉ CLUBES HA JUGADO?

Gael tiene experiencia tanto en México como en el futbol de Australia. Con los Tecos no pudo debutar profesionalmente, cosa que hizo con Santos Laguna, equipo que lo proyectó.

Además de Santos, Sandoval jugó para el equipo de Juárez de 2015 a 2016, fue comprado por Chivas para el Clausura 2018, jugó también para Mazatlán y el Wellington Phoenix de Australia, club al que fue prestado por el Rebaño, volviendo para el segundo semestre del 2022 a la Perla Tapatía.