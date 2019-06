Quién es Fernando Felicevich, el hombre detrás de Alexis Sánchez

Fue un largo viaje para Alexis Sánchez. Desde el fichaje casi confirmado en junio pasado al , al traspaso definitivo al Manchester United. Detrás de escena, un hombre trabajó para que todo eso ocurriera. Fernando Felicevich fue el hombre que aseguró los movimientos del chileno al , ...y ahora va por más.

Lejos del perfil de otros agentes, como Jorge Mendes o Mino Raiola, Felicevich no es conocido de manera mundial. Aquí, un repaso por todo lo que hay que saber sobre uno de los agentes más poderoso, según el último ranking de la revista Forbes. Según el prestigioso medio, el argentino aparece en el puesto 39°, con contratos por $172,9 millones de dólares y comisiones de $17,29 millones de la divisa norteamericana.

El primer puesto del listado lo ocupa Scott Boras, agente de figuras de béisbol, cuyas comisiones ascienden a los 105,2 millones de dólares y maneja contratos por más de 1,9 mil millones.

En el segundo puesto se ubica Jorge Mendes, representante de Cristiano Ronaldo y José Mourinho, quien genera ganancias de 100 millones de la misma divisa. Sus contratos superan los mil millones y tiene entre sus clientes a James Rodríguez, Angel Di María y Radamel Falcao, entre otros. El podio lo completa Jonathan Barnett, empresario destacado en el fútbol británico, con 79,5 millones de ganancias gracias a su vínculo con Gareth Bale, Jesse Lingard y Luke Shaw y otros 165 jugadores.

Felicevich no se involucró como agente hasta los 33 años. Exjugador de rugby en , estudió un MBA en París y se mudó a en el 2002 para sumarse a la agencia de McCann Erikson.

En Chile, se encontró con Pablo Lenci, un viejo amigo, que le sugirió que se fuera a los deportes. Gracias al trabajo que logró con el Niño Maravilla y otros jóvenes sudamericanos, Felicevich se hizo conocido por ser buen negociador, pero también por su calidez.

Felicevich no cobra a sus clientes por asistencia o consejos, pero sí se lleva una parte cuando hay una transferencia de por medio.

En los últimos días se le ha acusado de malas prácticas para incorporar futbolistas a su firma (Twenty Two) y las consecuencias que sufren los jugadores que no se suman a su alero. Sin embargo, el agente se defiende en diálogo con La Tercera. "Me jode bastante que digan que manejo el fútbol chileno", dice.

"No me gusta hablar de mí, pero vengo de muy abajo, mi viejo era camionero y mi mamá empezó ayudando con la limpieza en un banco y terminó como gerente 20 años después. A mí me costó mucho, estudié mucho, hice de todo, trabajo desde los 15 años y voy a cumplir 50. Cuando hablan de imperio y de manejar el fútbol y esas cosas, me duele mucho, porque se pone el resultado de todo ese esfuerzo en duda. Todo lo que hemos construido y logrado con mi equipo de trabajo se mira con una mirada muy negativa. Pero esta pregunta se contesta en parte con las anteriores. Que manejamos los clubes, que manejamos las selecciones menores, que manejamos la adulta, que esto y lo otro. Todas mentiras. De nuevo, reconozco nuestro error en no hablar más con los medios, en no haber ido desmintiendo con argumentos una a una las distintas historias y mitos que se han ido creando. Somos una empresa importante en la representación de jugadores. Llevamos 15 años en el negocio, fuimos uno de los primeros en profesionalizar, invertir, viajar, generar vínculos internacionales. Tuvimos la suerte y el privilegio de trabajar con una parte importante de la generación dorada de jugadores que tantas alegrías dio al país. Pero de ahí a hablar de imperio hay un trecho largo. El fútbol chileno es muy grande, está lleno de historia, tradiciones, éxitos. Los clubes, cada uno, son instituciones enormes, donde hay gente que trabaja mucho, que invierte, que pone su pasión al servicio de sus colores. Entonces hay que tener respeto. Que nosotros manejemos el fútbol chileno no solo es una falacia importante, sino una falta de respeto a los clubes, a la asociación, a los jugadores, a las demás agencias de representación y a la infinidad de gente que trabaja en esta linda y complicada industria. Yo soy extranjero, pero me siento chileno. Llevo 20 años viviendo acá. Y siempre voy a estar agradecido a este país y su gente por haberme dado la posibilidad de trabajar acá, haber formado mi familia en Chile y si pude o puedo ayudar en algo a desarrollar el fútbol chileno me voy a morir tranquilo", admite.

En la entrevista publicada por el citado medio, además reconoce que no tiene influencias en las nóminas de La Roja, como se le acusa. "Las nóminas de la selección las hace el entrenador. Claudio Bravo y Marcelo Díaz son grandes jugadores y han dado alegrías a Chile, pero si el entrenador decidió no nominarlos, seguramente tendrá sus razones".

"Estos mitos no solo me perjudican, sino también son una falta de respeto a la Selección, su entrenador y hasta el presidente de la ANFP. Si yo pudiese influir en las nóminas de la selección, tenga por seguro que en estarían Orellana, Enzo Roco, el chueco Mena, Benja Kuscevic, Felipe Gutiérrez, Matías Fernández, Valdivia y tantos otros que me gustan".

Finalmente se desmarca de la utilización de las redes sociales de sus representados. "Para ser futbolista top, como Arturo, Alexis, Gary, Charly, Chapita y tantos otros, hay que tener ciertos rasgos de personalidad que les permita imponerse en situaciones complejas. Jugar ante cien mil personas, vivir en distintos países, disputar finales importantes, etc. En palabras simples, hay que tener un carácter fuerte. Ninguno de ellos deja que nadie les maneje nada. Sus vidas las manejan ellos y así tiene que ser. Las redes sociales son importantes, más para algunos que para otros. Pero son su vínculo directo con los hinchas, con la gente. Y es claro que cada uno hace lo que quiere en las redes. A veces piden algún consejo y feliz les doy mi opinión. Pero cada uno de nosotros toma las decisiones en su vida. Como debe ser", cierra.

¿Dónde conoció a Alexis?

Felicevich representó a varios jugadores sudamericanos, incluido Arturo Norambuena, que era compañero de Alexis en . El representante viajó a Tocopilla a conocer a la mamá del chileno, que en ese momento tenía 15 años. En 2006, fue clave para conseguir su pase a .

Como todavía era un adolescente, Felicevich ubicó al Niño Maravilla a y luego a River. Recién en el 2008 se unió al conjunto italiano.

En la temporada 2010-11, tras marcar 12 goles en la , fue elegido como el jugador más prometedor del mundo por FIFA.com, por encima de Gareth Bale y Neymar. Esa secuencia derivó en el fichaje del Barcelona por 26 millones de euros. Aunque no la rompió, el chileno todavía era más que pretendido en el mercado, por lo que pasó al Arsenal por más de 35 millones.

¿Quiénes son los clientes de Felicevich?

Jugador Club Alexis Sánchez Arturo Vidal Barcelona Charles Aránguiz Gary Medel Claudio Bravo Manchester City Angelo Henriquez Felipe Gutiérrez Eugenio Mena y Marcelo Díaz Racing Fabian Orellana Cristóbal Jorquera Claudio Baeza Al-Ahli Matías Fernández Junior César Fuentes Universidad Catolica Leonardo Botafogo Rodrigo Millar Monarcas Cristopher Toselli Sebastián Martínez Claudio Bravo Manchester City Cristián Gutiérrez Colo Colo Francisco Sierralta

¿Cuánto gana?

Se estima que tiene unos ingresos anuales de £13.5m. Tiene oficinas en Argentina y Perú, mientras que planea expandirse a Brasil en el futuro.

Forbes lo llamó "el rey del fútbol en Sudamérica". También estimaron su valor de contrato en £134.3m.