¿Quién es la esposa de Uriel Antuna: Penelope García?

La mexicana ha acompañado a Antuna a lo largo de su carrera futbolística.

Uriel Antuna es actualmente uno de los futbolistas sensación de la Selección mexicana, pero también es uno de los refuerzos estrella de . Desde hace unos años se convirtió en uno de los jugadores más prometedores de la nueva generación, en parte por la confianza que Gerardo Martino le tuvo con el combinado nacional además de haber sido seducido por la directiva del Guadalajara.

Todo ello se ha dado gracias al apoyo de su pareja: Penelope García, quien lleva bastante tiempo a su lado y le concedió la dicha más grande que cualquier padre puede tener: un hijo.

Más equipos

Penelope no es alguien a quien le guste acaparar los reflectores, situación que también refleja en su cuenta de Instagram donde no da muchos detalles de alguna actividad que pueda realizar. Sin embargo es gustosa de acompañar a Uriel en su carrera deportiva, tal como muestra en eventos como la donde el juvenil pudo ser campeón con el Tri. Además muestra la efusividad por una gran participación con el .

"Nuestro primer aniversario de espositos. Un año más contigo, mi amor pero esta vez el primero como marido y mujer. Qué rápido se pasa el tiempo, todavía no me la creo que seamos uno mismo. Gracias por este año de felicidad que me has regalado, hemos pasado tantos momentos, tantas distancias, sorpresas, alegrías, risas que quiero que sea así siempre y poder hacer crecer esta pequeña familia", compartió Penny durante uno de los momentos más felices de su relación.

"Gracias por cuidarme, apoyarme y quererme. Siempre estaré para ti y seguiré apoyándote como hasta ahora lo he hecho. ¡Feliz aniversario, mi amor!, ¡TE AMO!", agregó la compañera de vida del futbolista que debutó bajo las ordenes de José Manuel de la Torre con .