Quien es Enzo Díaz, el nuevo refuerzo de River: hincha millonario y pretendido por el Manchester United

River buscaba un lateral izquierdo y lo termino de cerrar en este mercado de pases. Enzo Díaz llega desde Talleres con un acuerdo por tres años a cambio de dos millones y medio de dólares. Pero su historia con la Banda Roja viene de tiempo atrás.

El defensor tiene 27 años y se llama así por Enzo Francescoli, uno de los ídolos millonarios y toda su familia es gallina. Tanto, que en las últimas horas se viralizó una foto de su juventud con ropa del club. Oriundo de Las Toscas, una localidad campestre del partido bonaerense de Lincoln, vivió la mayor parte de su vida en una ciudad rural.

Entre sus tareas de campo y la escuela, Enzo comenzó a jugar en el Club Atlético Smith de la Liga de Carlos Casares, uan ciudad cercana en donde el equipo más grande es Agropecuario, lugar donde hizo sus primeros pasos como profesional.

En el Federal B logró el ascenso a la Primera Nacional, tan buena fue la campaña del Sojero, que hasta reclutadores del Manchester United se interesaron por él. "Es el sueño de todo futbolista. Solo hablé con los representantes y la verdad que quedaron encantados conmigo. Me iban a ver un par de partidos más” dijo en su momento a Ataque Futbolero. Luego la operación no llegó a conretarse y no se sumó a las filas de, por entonces, José Mourinho.

Su siguiente paso fue Talleres, en el equipo cordobés se destacó sobre la banda izquierda y jugó 128 partidos en los que convirtió siete goles. Su buen nivel hizo que el Millonario se fije en él y en las próximas horas será oficializado como nuevo refuerzo del equipo de Martín Demichelis.