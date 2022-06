¿Quién es Emmanuel Ojeda, el mediocampista de Goya que fichó Universidad de Chile?

De qué juega, cuánto vale, cómo fue su carrera y qué le suma al León de cara al segundo semestre de 2022 y sus desafíos futuros.

Emmanuel Ojeda (1997) es el gran precio del mercado invernal del fútbol chileno, puesto que la Universidad de Chile invierte por el 50% de su pase una cifra cercana a los 600 mil dólares, bastante alejada del millón de la divisa norteamericana que rechazó Rosario Central a comienzos del 2022, pues buscaba retenerlo al menos por un semestre. Necesitado de fondos para refrescar, el Canalla accedió 6 meses después y vendió la mitad de la carta de su canterano, con opción de que se desprenda de la otra en los tiempos venideros.

El mercado azul, al detalle

HASTA QUE UN DÍA SÍ LLEGÓ A LA U 🙌



Emmanuel Ojeda es oficialmente jugador del “Romántico Viajero” 🔵🔴



El argentino llega a reforzar al equipo de cara a los desafíos del segundo semestre 👊



Bienvenido, Ema! 🤝 #VamosLaU 🤘 pic.twitter.com/zgsG3EeiAx — Universidad de Chile (@udechile) June 8, 2022

DE QUÉ JUEGA

El nacido en Goya es pivot y mediocentro, por lo que pelea el puesto con Álvaro Brun y Felipe Seymour.

CUÁNTO VALE

Según Transfermarkt, el joven volante cuenta con un valor de mercado de 600 mil euros, con el que cerró 2021 y abrió 2022: antes de su gran campaña pasada, costaba la mitad. La inversión de Azul Azul está acorde al peso del atleta.

POR CUÁNTO FIRMA

Ojeda está ligado al Romántico Viajero por 3 años, hasta mediados del 2025.

CÓMO FUE SU CARRERA

El futbolista de 24 años llevaba 14 años en Central (y le quedaba uno más de contrato), por lo que en Chile vive su primera experiencia fuera del Gigante de Arroyito. 72 compromisos alcanzó a disputar con la camiseta del amor de su vida entre todas las competiciones, aportando con tres goles.

Tras su irrupción en 2016, con la confianza plena de Eduardo Coudet, Claudio Úbeda lo llevó al Sudamericano Sub 20 en el que la Argentina se clasificó al Mundial. En Ecuador, y en el equipo de ilustres (que irán a Qatar 2022) como Juan Foyth, Cuti Romero y Lautaro Martínez, vio minutos frente a Uruguay y Perú.

El resto de su experiencia internacional se reduce a un partido de la Libertadores 2019 y a 9 de la Sudamericana 2021, en la que avanzó hasta cuartos con el Bragantino de verdugo. Además, en aquel elenco del Patón Bauza (con el Colorado Gil -hoy en Colo Colo- y los cruzados Alfonso Parot y Fernando Zampedri) conquistó la Copa Argentina de 2018, misma que había perdido en la definición el 2016. También cayó en la final de la Supercopa tras el único título de su palmarés.

Los 2.778 minutos que jugó en 2021 le permitieron alcanzar la plenitud a nivel de solidez y consideración para, en ese entonces, el Kily González.

QUÉ LE SUMA A LA U

Regular en el sentido posicional, cumplidor en la salida, disciplinado en su y joven para confiarle 90 minutos: Ojeda le soluciona varios problemas a un León que nunca cuajó un mediocampo confiable en un primer semestre de 2022 donde perdió muchísimos partidos y se involucró con la pelea abajo.

"Vengo con buenas expectativas. El interés que sentí que había por mí me motivó a venir para acá. Es un club hermoso y tiene unas instalaciones de primer nivel. Ahí me doy cuenta de lo grande que es el club. Yo vengo a aportar desde mi lado. Me gusta salir jugando y tener la posesión de la pelota. Tengo un buen despliegue, soy de correr bastante, puedo ser una opción para cubrir varios espacios", tiró al sitio oficial de los azules en su día 1 en el Centro Deportivo Azul.