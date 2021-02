¿Quién es Emiliano García, la promesa mexicana que llegó al Villarreal?

Conoce al futbolista que salió de las Fuerzas Básicas del Puebla y busca romperla en España.

Emiliano García Escudero cumplió el sueño de muchos niños y adolescentes al marcharse a Europa antes de cumplir la mayoría de edad. El futbolista mexicano de tan solo 17 años maravilló a los visores del Villarreal de España al grado de que lo contrataron a préstamo por dos años y medio para que termine de consolidarse.

Cuando esta noticia se dio a conocer todo el país conoció su nombre, aunque realmente nunca lo vieron jugar o simplemente no se acuerdan. Por esa razón en Goal te traemos el perfil de este jugador que salió de las Fuerzas Básicas del Puebla y que hoy pone en alto el nombre de México en uno de los mejores clubes del Viejo Continente.

¿Quién es Emiliano García?

Hablamos de un chico alto, cabello güero y poco corpulento. Nacido en la Ciudad de México un 25 de noviembre de 2003, Emiliano García se marchó a vivir a Puebla rápidamente y dos años después emprendió el vuelo para residir en Barcelona, España.

A los cuatro años regresó a la Angelópolis para asentarse y ponerse a hacer lo que más le gusta: jugar futbol. Ingresó a las categorías inferiores del conjunto camotero hasta que en el Torneo Apertura 2019, Juan Reynoso le dio la oportunidad de debutar en Primera División, en un partido contra el Necaxa.

El 22 de noviembre del 2019 es una fecha que Emiliano jamás va a olvidar porque se trató de su debut como futbolista profesional, algo que muy pocos pueden presumir. Desde entonces, el juvenil no vio más oportunidades en la Liga MX, pero en la categoría Sub-20 se descoció al marcar cinco goles en 929 minutos. Todo marchaba con normalidad, se hablaba de un chico con grandes cualidades que llevaba su proceso poco a poco.

Pero uno se da cuenta quer hay futuro cuando muy joven te llaman de la Selección Mexicana para ser convocado. Así le pasó a Emi, quien ya recibió un llamado con la Sub-16 y posteriormente llegó la noticia que le cambió todo.

Emiliano García al Villarreal

En enero del 2021, el Puebla tomó sus cuentas oficiales para anunciar que dos de sus canteranos iban a marcharse cedidos al Villarreal de LaLiga para continuar con su desarollo futbolístico y con el objetivo de llegar a ser considerados con el primer equipo. Uno de los elegidos era Emiliano, quien lleno de felicidad presumió que ya había firmado su contrato con el Submarino Amarillo.

Con su casi 1.80 de estatura, Emiliano García dejó al club de sus amores para volverse un mejor centro delantero, posición que domina, además de contar con una privilegiada visión y gran desequilibrio, según comentó él mismo en una entrevista para Bolavip.

"Me identifico como un jugador con muchísima resistencia física. Tengo muy buena visión de juego. Me gusta mucho dar pases gol. Me gusta encarar, quitarme jugadores. Tengo gol. En el uno contra uno, casi siempre salgo bien porque soy muy desequilibrante. Cuando estoy frente al arco, soy muy bueno", señaló.

Ahora habrá qué ver el rendimiento de este joven atleta mexicano, que sin duda pinta para cosas grandes.