La decepcionante derrota de Senegal ante Noruega (3-2), liderada por Erling Haaland, en el Mundial 2026, ha desatado una polémica en redes que derivó en un enfrentamiento verbal entre seguidores senegaleses y marroquíes sobre la hegemonía del fútbol africano.

Es la segunda derrota consecutiva de Senegal, que previamente perdió 1-3 ante Francia. Los Leones de la Teranga cerrarán su participación contra Irak buscando ganar para aspirar a ser uno de los mejores terceros, mientras Francia y Noruega ya avanzaron como primero y segundo del grupo.

Mientras tanto, Marruecos brilló al empatar con Brasil y vencer a Escocia, y ahora afronta un duelo accesible ante Haití que debería sellar su pase a la siguiente ronda.

Según la web «Foot Mercato», los usuarios marroquíes han resaltado la actual superioridad de los «Leones del Atlas», mientras que algunos aficionados senegaleses reconocen las dificultades de su selección.

Los aficionados compararon la preparación de ambos equipos y destacaron diferencias en entrenamiento, infraestructuras y trabajo técnico. Además, recordaron la crisis interna de Senegal, con la situación contractual del seleccionador Babi Thiaw y el impago de primas.

Los modestos resultados de los «Leones de la Teranga» reavivan el debate sobre las potencias africanas, sobre todo tras el brillante desempeño de Marruecos en Catar 2022. mientras Senegal, en retroceso, necesita vencer a Irak para mantener su orgullo.

La polémica no acabará hasta el último partido de Senegal contra Irak: si gana, recuperará algo de prestigio; si cae eliminado, la crisis crecerá y los críticos dirán que el trono del fútbol africano ya está en Rabat.

La polémica arranca de la crisis de la Copa Africana de Naciones de enero, cuando Senegal ganó el título ante Marruecos, la CAF se lo retiró por la retirada senegalesa y, tras recurrir la Federación Senegalesa, el Tribunal Arbitral del Deporte devolvió el trofeo a los “Leones de Teranga”.