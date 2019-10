¿Quién es Daniele Orsato, árbitro del Galatasaray - Real Madrid, de la Champions 2019-20?

El italiano Daniele Orsato es el encargado de arbitrar al Galatasaray y al Real Madrid en la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions

El y el se enfrentan en un duelo a cara o cruz este martes (21.00). Ambos equipos se lo juegan todo, ya que solo suman 1 punto tras los 2 primeros partidos de la Liga de Campeones y necesitan la victoria con urgencia para seguir con vida en la máxima competición continental.

En el Türk Telekom Arena de Estambul, el encargado de repartir justicia será el italiano Daniele Orsato. El transalpino, nacido el 23 de noviembre de 1975, es colegiado internacional desde el año 2010 y ha pitado en 26 ocasiones en la Champions, además de ser uno de los veteranos en la , ya que hasta el momento ha pitado 175 encuentros de la liga italiana.



Guía de la Champions League 2019/20: cuándo empieza, fase de grupos, eliminatorias, final y todo lo que hay que saber

El artículo sigue a continuación

En cuanto al Real Madrid, Orsato solo ha dirigido a los blancos en una ocasión, pero fue histórica. En la última jornada de la fase de grupos de la Champions 2015/16, el cuadro merengue se dio un festín y goleó por ocho goles a cero al Malmoe sueco.



No te pierdas a Mou, CR7 y Neymar, The Making Of, en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

Con 4 goles de Cristiano Ronaldo, 3 de Benzema y uno de Kovacic, el equipo de la capital de despachó de forma rápida y eficaz al cuadro sueco.

A pesar de que no ha dirigido en ninguna ocasión al Galatasaray, Orsato tiene ante sí uno de los encuentros más grandes, por circunstancias y contexto de su larga y experimentada carrera.