Quién es Damián Batallini, el jugador que desea jugar en Boca y quiso Gallardo para River

El Xeneize aún no se retiró del mercado de pases y el Consejo de Fútbol le apuntó al futbolista de Argentinos, cuya familia "es toda de Boca".

La crisis económica provocada por la pandemia de coronavirus que azotó y aún golpea al mundo y, especialmente a , tuvo como consecuencia un mercado de pases absolutamente austero. Ni siquiera Boca, último campeón de la Superliga y con la obsesión de ganar la séptima, se pudo reforzar más que con los regresos de Javier García y Edwin Cardona, tras varias negociaciones frustradas, pero ahora le apuntó a uno de los jugadores destacados del certamen local: Damián Batallini.

Aún con 24 años, el extremo derecho transitó toda su carrera en , donde no solo vio como un juvenil que soñaba con llegar a primera los últimos partidos como profesional de Juan Román Riquelme, sino que además llegó a entrenarse con su hermano Sebastián y el padre del 10. Pero hay un punto en común que los liga aún más: Don Torcuato, lugar de origen de ambos. Y, al respecto, no hay dudas del sentimiento: "Para todos los que somos de Don Torcuato es imposible no tenerlo como referente. La mayoría de mi familia es de Boca y obviamente cuando nacés, te hacen del club que son ellos hinchas".

Tuvo su debut el 6 de febrero del 2016, en el empate 1-1 de un Bicho que se encaminaba al descenso que se consumaría unos meses después. Pero ese estreno lo hizo en su posición original de las inferiores, como lateral derecho de un equipo que tenía, entre otros, al Lobo Ledesma y al Pocho Insúa, dos instituciones en La Paternal. Sin embargo, poco duraría en esa zona, ya que pocos partidos más tarde se adelantó para desenvolverse como volante y hasta extremo por la misma banda. No logró afirmarse durante la temporada en la Primera B Nacional con Gabriel Heinze, pero luego del ascenso pasó a ser prácticamente indispensable en el once titular, sobre todo durante el ciclo de Diego Dabove.

En total, sumando participaciones en y , Batallini suma 100 partidos (77 como titular) y 16 goles, aunque su especialidad es la de generar en ataque para que conviertan sus compañeros.

Las tratativas entre las dirigencias de Boca y Argentinos, de excelente relación por la presencia de Román, comenzaron al menos de manera informal. "No hay nada concreto, no le quiero faltar el respeto a Boca", aseguró Cristian Malaspina, pero rápidamente contó que "hablé con Román, que me pregunta siempre por el club y cómo estaba Damián, nada más" y concluyó que "la esencia de Argentinos es vender, nosotros festejamos las ventas. Se irá Batallini y vendrá otro".

Lejos quedó aquel interés de Marcelo Gallardo, que lo incluyó en una lista lista de jugadores del fútbol argentino a seguir, pero rápidamente descartado por su valor de mercado y, principalmente, por una serie de publicaciones en Twitter donde mostraba su fanatismo bostero.

¿Cómo planea Boca transformarlo en "el nuevo" Sebastián Villa, para que reemplace al colombiano caído por la denuncia de su mujer por violencia de género? Un préstamo con cargo, con opción de compra y participación en una futura venta. Claro está, deberá ser superadora de los 500 mil dólares y 3.5 millones de opción que llegó desde hace algunas semanas. Los primeros pasos ya fueron dados y el amistoso del miércoles podría consolidar una negociación que Miguel Russo espera para las fases decisivas de la .