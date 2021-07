¿Quién es Cristian Battocchio, el próximo refuerzo de Pumas para el Apertura 2021?

El mediocampista llegará en los próximos días a México para cerrar su incorporación con el cuadro universitario.

Pumas no ha tenido un trabajo sencillo en el mercado de pases. Los de la UNAM tienen la obligación de hacer olvidar el fracaso del Guardianes 2021, pero a su vez tienen serias limitaciones para concretar la llegada de refuerzos de calidad que lleven al equipo a competir al más alto nivel en el Apertura 2021.

Sin embargo, los Universitarios han logrado registrar algunos movimientos en este periodo de transferencias y el más reciente es el de Cristian Battocchio, un mediocampista que cuenta con un importante recorrido en el futbol europeo y que en los próximos días se sumará al plantel que dirige Andrés Lillini.

Cristian Battocchio viajará en los próximos días a la Ciudad de México con miras a incorporarse a Pumas.



"El jugador Cristian Battocchio viajará en los próximos días a la Ciudad de México con miras a incorporarse al primer equipo varonil de los Pumas. El mediocampista ítalo-argentino realizará pruebas físicas y médicas en los siguientes días. Una vez aprobados los exámenes, se presentará oficialmente a los medios de comunicación", informó el club mediante un comunicado.

En Goal te contamos todo lo que debes saber sobre Battocchio, la más reciente incorporación de los Auriazules:

¿QUIÉN ES BATTOCCHIO?

El próximo refuerzo de Pumas es argentino, pero tiene nacionalidad italiana. Y es de esa manera que dio el salto al Viejo Continente siendo muy joven, pues a los 16 años de edad se convirtió en refuerzo del Udinese tras haber pasado por las inferiores de Newell's Old Boys en Argentina.

Fue capitán del equipo juvenil de Udinese e incluso tuvo la oportunidad de jugar en la Sub 20 de Italia, siendo convocado por Luigi Di Biagio. "Cuando me llamaron de la Sub Sub 20 de Italia, junto con mi familia, decidimos ir, porque ya era ya la segunda vez. Decirle que no a una selección como la italiana era difícil", reconoció Battocchio al diario Olé.

Luego pasó por varios equipos europeos, como el Watford, Virtus Entella y Stade Brestois. En Francia tuvo dos etapas (2015-17 y 2019-21), siendo su hat-trick contra el Racing de Estrasburgo su mejor actuación con el Stade Brestois, aunque no le alcanzó para ganarse el puesto y decidió probar suerte en Japón con el Tokushima Vortis.

¿CÓMO JUEGA BATTOCCHIO?

Se trata de un mediocampista ofensivo, con buena técnica y llegada al arco contrario. Le gusta mucho desempeñarse como enganche o mediapunta, siempre con la libertad para moverse en todo el frente de ataque y destrabar los partidos con su enorme desequilibrio en los últimos metros.

Tiene buena visión de juego y un potente remate desde lejos, siendo este su recursos más utilizado cuando tiene espacio. Sin duda, Pumas ganará una variante importante para su mediocampo, pues ahora Lillini podrá contar con un futbolista distinto que aparece cuando faltan ideas en la elaboración.