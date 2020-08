¿Quién es Christiane Endler?

La carrera de la futbolista chilena de más renombre en el mundo.

Christiane Endler se ganó el respeto de los espectadores del fútbol hace muchos años, pero el reconocimiento se volvió diametralmente mundial desde que la FIFA la nominó a los premios The Best y la certificó como la tercera mejor arquera del planeta en una ceremonia a la que viajó junto a Kylian Mbappé. Tiane es, sin discusiones, la mejor futbolista chilena.

De padre alemán y madre chilena, en Europa no ocupa plaza extracomunitaria, lo que -combinado a sus enormes condiciones- la vuelve atractiva para aquel mercado. Endler Mutinelli nació el 23 de julio de 1991 y sus 183 centímetros de altura le ayudaron a desarrollarse como meta, luego de probarse a sí misma practicando tenis, natación, hockey, básquetbol, vóleibol y gimnasia artística de comenzar jugando al fútbol como delantera.

Endler es, sin espacio a dudas, una de las mujeres que ha marcado historia para el fútbol chileno. Marco Cornez, en la Selección de Sub 17, le sugirió jugar al arco en 2007 y el ascenso fue maratónico. De Calera pasó al y tras perder la final de la ante Santos -aunque fue elegida la mejor guardamenta del certamen- dio el salto a , donde logró el sueño continental aunque tras sumar otra final perdida en 2011. En 2012, como tricampeona nacional, ganó la Libertadores tras atajar dos penales a Foz Cataratas en la final.

Luego de estudiar en , hacer carrera en la liga universitaria y pasar al inglés, retornó a Colo Colo y pese a ganar otro título nacional perdió su tercera final de Libertadores, a manos del Ferroviária. Premio Zamora en el con 9 goles recibidos entre 23 partidos, recibió el llamado del PSG para jugar la Division 1 Féminine. Pese a sus sobresalientes actuaciones, su etapa en ha estado marcada por la supremacía del Olympique : eso sí, supo ganarles la final de la féminine de football el 31 de mayo de 2018 (1-0 con gol de Marie-Antoinette Katoto). En la campaña 2019-2020, cayó ante Lyon en la semi de Champions y en la final de la Coupe.

En cada paso que dio, Endler construyó un camino relevante con La Roja femenina. Jugó el Sudamericano Sub 17 del 2008, el Mundial Sub 20 disputado en Chile aquel año, salió tercera tanto en el Sudamericano Sub 20 de 2010 como en la de esa temporada. Luego, repitió subcampeonato en los Sudamericanos 2014 jugados en Chile y en la Copa América 2018, que le valió el primer mundial a Chile. En Francia, no logró superar la primera ronda pero apenas le faltó un gol contra Tailandia para escribir otro capítulo de gloria. Una fecha antes, Endler se llevó todos los aplausos en el 0-3 a manos de Estados Unidos al contenerle seis disparos al fortísimo campeón del mundo y ser elegida la mejor del campo.

De todas maneras, no todas fueron luces en su vínculo con La Roja. "Creo que con Harold Mayne Nicholls se hizo un gran trabajo de entrenamiento, apoyo y masificación, pero eso terminó con la llegada de Sergio Jadue. Con este presidente, el fútbol femenino dejó de tener importancia para la ANFP y, realmente, pasó a segundo plano. Si hubiese sido por Jadue, incluso se habría eliminado la rama, pero contar con una Federación de fútbol femenino es un requisito de FIFA. Y de hecho, la FIFA entregó recursos pero estos nunca se utilizaron para el fútbol femenino y se desviaron para el fútbol joven. Nosotros después del mundial estuvimos dos años sin jugar. Hubo varias opciones, nos invitaron a varios torneos con todo pagado y la ANFP no aceptó porque había que gastar en canchas, luz y agua. Es lamentable lo que pasó, sufrimos una época de robo y corrupción en la ANFP", detalló en una entrevista con De Cabeza publicada en el sitio web christianeendler.com.

Endler, meta del , apunta siempre a objetivos más grandes luego de 12 años disputados en el primer nivel profesional. Sus reflejos felinos, su agilidad en la salida y la seguridad que le traspasa a sus defensas se han convertido en sus principales virtudes. Aplaudidas, siempre.

TRAYECTORIA

(2008 y 2009)

(2011)

Colo Colo (2011-2012)

South Florida Bulls (2012-2014)

Chelsea (2014)

Colo Colo (2015-2016)

Valencia (2016-2017)

PSG (2017-)

TÍTULOS

Everton

Copa Chile 2010

Colo Colo

Apertura 2011

Clausura 2011

Clausura 2012

Copa Libertadores 2012

Apertura 2015

PSG