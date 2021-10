¿Quién es Christian Ferreyra, el árbitro del Perú-Chile por las Eliminatorias?

El uruguayo de 43 años será el encargado de pitar el cruce en el Nacional de Lima, en el arranque de la triple fecha FIFA.

Este jueves arranca la 'Operación remontada' de la Selección chilena en las Eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Y en el primero de los tres compromisos pactados por la fecha FIFA de octubre, el equipo que dirige Martín Lasarte enfrenta a su similar de Perú en el Nacional de Lima, reducto donde buscará rescatar los puntos en su objetivo de meterse en la pelea por un pasaje a la justa. Y es que el combinado nacional lleva seis partidos sin ganar, por lo que se encuentra en una complicada octava posición. Casualmente, su único triunfo fue ante la Bicolor con un doblete de Arturo Vidal, quien no estará presente por acumulación de tarjetas amarillas.

Y para este cruce fue designado Christian Ferreyra, quien será asistido por las bandas por sus compatriotas Nicolás Taran, Martín Soppi y Gustavo Tejera. Los colombianos Nicolás Gallo y Carlos Betancur serán los encargados de dirigir el VAR y AVAR, respectivamente.

El réferi uruguayo de 43 años fue el cuarto juez en la derrota que el representativo nacional sufrió en manos de Colombia en Barranquilla. Mientras que estuvo presente en dos compromisos de los de Ricardo Gareca: primero en un amistoso frente a los Cafeteros en 2019 y después en la victoria de los del Rímac sobre Ecuador en el proceso clasificatorio.

Ferreyra es considerado el mejor árbitro por la AUF. De hecho, se llevó esa distinción en cinco oportunidades (solo en el 2016 no la pudo lograr). En 2015 sufrió una rotura de tendón de Aquiles que complicó su carrera. Por lo mismo, no fue considerado por un largo período por CONMEBOL en competencias continentales (entre 2017 y 2019).

“Estuve seis meses parado, rehabilitándome. Solo, porque no tuve ningún apoyo, ni monetario ni en ningún otro sentido. Salí adelante gracias a Walter Ferreira, quien me ayudó desinteresadamente. Me ayudó mucho no solo en la parte física, sino en la psicológica. Me alentaba, porque hubo momentos en que no podía ni bajarme de la cama por el dolor que tenía. No sé si hubiera superado esa situación sin él. Fueron meses muy duros en los que dudaba de si iba a poder volver a pisar una cancha de fútbol. Walter era una gran persona, que se interesaba de la misma manera por Luis Suárez o por una señora de 90 años. Lamentablemente ya no está entre nosotros, pero lo llevo en el corazón para siempre”, así lo graficó en diálogo con El Pais.

“Estuve algún partido de cuarto árbitro, pero así es esta profesión, hay que esperar la oportunidad. Y se me volvió a dar el año pasado. Primero con la Libertadores Sub 20 donde terminé haciendo la final, luego un Caracas-Boca Juniors por Libertadores y ahí justo llegó la pandemia”, agregó.

Natural de la Ciudad Vieja, en la calle Misiones y Piedras, el colegiado ha dirigido 249 compromisos en los que ha mostrado un total de 1395 cartulinas amarillas y 92 rojas, según los datos que aporta el sitio Transfermarkt. Esta campaña, a nivel local, promedió un total de 6,6 amonestaciones en sus últimos diez partidos dirigidos.

Cabe destacar que sí posee entecedentes con equipos nacionales, puesto que impartió justicia en los cruces de Huachipato y Palestino en la Copa Sudamericana. Estuvo presente en el choque donde los Acereros cayeron 5-0 frente a Rosario Central y luego pitó el cotejo donde los árabes fueron superados por 2-1 ante Libertad de Paraguay. Este será el segundo partido en unas Eliminatorias para el juez que tiene a su haber cinco clásicos charrúas en su historial.