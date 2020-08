¿Quién es Carlos Galindo y por qué no juega Nahuel Guzmán ante Toluca?

Sin porteros disponibles, el Tuca Ferretti no tuvo más remedio que llamar a un portero que hasta hace poco jugaba en la Sub 20.

Tigres se mide ante en uno de los partidos más interesantes del fin de semana, correspondiente a la Jornada 5 del torneo Apertura 2020. En la alineación de los Felinos llama la atención un nombre que resulta desconocido para muchos: Carlos Galindo.

El portero, de apenas 20 años, formaba parte del equipo Sub 20 de Tigres hasta no hace mucho tiempo. Y aunque fue dado de baja en junio, los Felinos no tuvieron más remedio que contratarlo nuevamente y darle la oportunidad de debutar en la Primera División.

Carlos comenzó su carrera en las fuerzas básicas del , concretamente en la categoría Sub 15. Sin embargo, posteriormente abandonó las filas de los Rojinegros y pasó por la Tercera División. No fue hasta 2018 cuando dio el salto a las inferiores de Tigres.

En Goal te explicamos las razones que llevaron al joven guardameta a la titularidad en el equipo de Ricardo Ferretti:

¿POR QUÉ NO JUEGA NAHUEL GUZMÁN?

La aparición de Galindo se da en un contexto sumamente complicado para Tigres. Y es que tanto Nahuel Guzmán como Miguel Ortega, los dos porteros con los que cuentan los Felinos, se encuentran en confinamiento debido a que dieron positivo en la prueba de COVID-19.

Esta situación dejó sin opciones al Tuca, que tuvo que recurrir al joven guardameta para el partido contra Toluca. Arturo Delgado y Alan Flores, los otros arqueros de la Sub 20, tampoco estaban disponibles; el primero sufrió un desgarro y el segundo también tiene coronavirus.