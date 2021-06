¿Quién es Carlos Alazraki? A qué se dedica, cuál es su relación con Club de Cuervos y cómo llegó al futbol mexicano?

La Liga MX está por ver el nacimiento de un equipo que ya se conoce gracias a las plataformas de streaming y que tiene como cabeza a un publicista.

Como ya es costumbre, La Liga MX del futbol mexicano está por darle la bienvenida a un nuevo equipo. Sin méritos deportivos, pero con la cartera llena para solventar el proyecto, el Atlético de San Luis está por caer en manos de nuevos dueños, quienes en mente tienen darle una sacudida al equipo cambiándole el nombre, el uniforme y quizás hasta la sede. En poca palabras, empezar de nuevo.

Ante toda la ola de rumores, unos de los nombres que acaparan la venta de los potosinos es el mexicano, Carlos Alazraki, quien tras un intento fallido de comprar al Puebla en diciembre del 2020, ahora volvió a la carga con más recursos.

Y tal vez al leer el apellido de esta figura pública se te vino a la mente la famosa serie de Club de Cuervos o incluso algunos spots publicitarios. Si fue así, estás en lo correcto, pero si no sabes de quién se trata, en Goal te lo contamos.

¿QUIÉN ES CARLOS ALAZRAKI?

Nacido en 1949, en la Ciudad de México, Carlos es uno de los más destacados publicistas de México. Estudió Ciencias de la Información y Técnicas en la Universidad Iberoamericana.

Dentro de su carrera profesional se marchó un tiempo a Estados Unidos con las agencias de Hal Greenfader, Publicis Romero y JWT; en todas lo despidieron. Después se mudó a España para laborar en Ibérica Televisión, donde filmó 13 shows de televisión y una película con su padre, Benito Alazraki.

En su regreso a la República mexicana trabajó para Telesistema Mexicano (actualmente Televisa) con Luis de Llano. De ahí también fue despedido y entonces optó por crear Alazraki-Rodríguez Publicidad, que más tarde se convirtió en Alazraki & Asociados Publicidad.

De ahí se vino su mejor época. Trabajó en la campañas de Carlos Hank, Luis Donaldo Colosio, Ernesto Zedillo y Roberto Madrazo, en el PRI. Produjo una película "Directamente al cielo" y se encargó de la publicidad de marcas como Telmex, Sanborns, Sección Amarilla, Victoria y Comex.

Actualmente trabaja en proyectos de televisión con Canal 40 y algo que pocos saben o recuerdan es que, en 2011, Carlos Alazraki tuvo su primer contacto con el futbol mexicano. Se hizo cargo de la polémica campaña publicitaria del Club América titulada "Grande, muy Grande", la cual tenía como objetivo engrandecer al club en esa época.

Lamentablemente, el paso del equipo en ese momento no ayudó en nada para que los spots funcionaran, lo cual llevó todo a un rotundo fracaso. Ahora, en 2021, este hombre está por tomar el control del Atlético de San Luis, y lo hará con una de las mejores producciones de los últimos años, Club de Cuervos.

¿QUÉ RELACIÓN TIENE CARLOS ALAZRAKI CON CLUB DE CUERVOS?

La serie de Netflix fue creada por Gaz Alazraki y Michael Lam. La dirección corrió a cargo del mismo Gaz y como pudieron notar, el apellido es más que una coincidencia, porque se trata del hijo del publicista.

En este proyecto también estuvo involucrado el otro hijo de Carlos, Mark Alazraki, quien funge como el director general de la compañía familiar. Esto quiere decir que, aunque el publista no trabajó directamente con la serie invirtió un fuerte capital para que tuviera buen rumbo.

De hecho, la marca se encuentra registrada a su nombre en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), desde el 21 de noviembre de 2014, bajo el folio 1658672.

Y acorde a lo que dice el IMPI, Club de Cuervos se puede utilizar para "servicios de entretenimiento en la naturaleza de un equipo de futbol y actividades deportivas".

¿CÓMO LLEGÓ CARLOS ALAZRAKI AL FUTBOL MEXICANO?

A todos les sorprendió la declaración de Carlos, cuando aseguró que compró al Atlético de San Luis. Después, en entrevista, se echó para atrás y dijo que todo estaba encaminado pero no podía revelar nada. Aún así todos se imaginaban de lo que se trataba.

Como ya se mencionó en párrafos anteriores, el año pasado el publicista mexicano intentó comprar al Puebla, pero no le salió. Uno pudiera pensar que solo se trata del "típico" sueño de un magnate que no sabe en qué gastar su fortuna y quiere tener un equipo deportivo, pero no, todo se debe al deseo de una de sus crías.

Desde hace dos años, Mark trabaja en el proyecto de tener un club de Primera División. El propio Carlos admitió que su hijo quería ampliar la marca luego de ver el éxito que tuvieron. Ahora, todo va viento en popa para hacerse realidad.

Con esto, parece cuestión de tiempo para ver a los Cuervos de San Luis jugando en la Liga MX.