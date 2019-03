Quién es Brandon Cortés, el juvenil chileno de Boca en la Copa Libertadores

El 10 de la Reserva fue inscrito para la Copa Libertadores y lo seducen desde el país de sus padres.

Si se habla de proyección es prudente considerar a Brandon Cortés, juvenil de Boca que es parte de la lista xeneize para la Copa Libertadores 2019. Hijo de padres chilenos, este mediapunta categoría 2001 nació en Barracas y puede jugar tanto por Argentina como por La Roja: ya fue considerado por Hernán Caputto para ser parte de algunos entrenamientos de la Sub 17 chilena, pero no debutó por la misma por problemas con el trámite de su nacionalización. Así, el 2017 se quedó fuera del Mundial de India.

Cortés tomó notoriedad en 2018, cuando encadenó una serie de buenas actuaciones en la Sexta División. Schiavi enseguida lo subió a la Reserva, donde debutó en octubre y se transformó en titular indiscutido en 2019 (jugó los siete primeros partidos como titular), y hasta llegó a tener algunos entrenamientos bajo el mando de Guillermo Barros Schelotto. Alfaro lo siguió de cerca desde su llegada a la institución y, aunque no lo llevó a la pretemporada por su edad, sí decidió incluirlo en la lista de buena fe para el certamen internacional.

En las últimas horas su nombre fue vinculado a Universidad de Chile, que define al que podría convertirse en su undécimo y último refuerzo para la temporada, y según Futbolistas Chilenos en el Exterior ya existen contactos entre el club laico y sus representantes. Eso sí, en declaraciones a la prensa ha hecho saber su admiración por Colo Colo y Jorge Valdivia.

Ese mismo 2017, en el que levantó la Copa UC Sub 17 y el Evergrande U17, se sinceró con CDF sobre su ídolo y futuro. Dijo que su ídolo "es Riquelme" y que su mayor sueño "es jugar en Barcelona". "Primero tengo que jugar en Boca. No he pensado en un equipo chileno, primero tiene que ser Boca", aseguró.