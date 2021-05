Quién es Alan Leonardo Díaz, el arquero de River que debuta contra Boca

Categoría 2000, está en el club desde los 7 años y su ídolo es Fillol. Sin Armani, Bologna, Lux ni Petroli, atajará el suplente de la Reserva.

Ante la explosión de casos positivos de coronavirus en el plantel de River, justo en la previa del Superclásico ante Boca, Marcelo Gallardo tuvo que recurrir al arquero Alan Leonardo Díaz, suplente de la Reserva del Millonario, para que sea titular el domingo en la Bombonera.

Sin Franco Armani, Enrique Bologna, Germán Lux ni Franco Pétroli, todos contagiados de Covid-19 al igual que otros once jugadores, el arquero de 21 años que todavía no debutó ni en la Reserva, tendrá su estreno en Primera en una situación tan particular como inolvidable.

Díaz es categoría 2000 y llegó al club de Núñez cuando tenía 7 años, proveniente del Club Ateneo de su natal Lanús. Hizo todas las Infantiles y las Inferiores en River y hasta llegó a la Selección argentina Sub 17 (fue suplente en el Sudamericano de Chile 2017). Además, con la camiseta del Millonario fue subcampeón de la Libertadores Sub 20 de Paraguay 2020. ¿Su ídolo? Ubaldo Fillol, gloria riverplatense.

El arquero Alan Leonardo Díaz se suma a la nómina de convocados para el partido de mañana frente a Boca Juniors.



📆 Fecha de nacimiento: 27/1/2000

📍 Lugar: Lanús, Buenos Aires.

#⃣ Número de camiseta: 32 pic.twitter.com/CmOA8IVzF3 — River Plate (@RiverPlate) May 15, 2021

En la Reserva que dirigen Juan José Borrelli y Gustavo Fermani fue al banco 17 veces, pero no tuvo la chance de debutar. No obstante, quienes lo tienen visto de las inferiores, aseguran que es un arquero con buenos reflejos y juego de pies, además de destacarse como atajador de penales.

Ante las bajas de los cuatro arqueros de Primera, y con Ezequiel Centurión a préstamo en Estudiantes de Buenos Aires, Leo Díaz, que empezó el año como sexta opción, será el responsable de defender el arco de River en la Bombonera, nada menos que en un mano a mano eliminatorio, por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional 2021.