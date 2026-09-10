El enfrentamiento entre Chicago Fire e Inter Miami fue el partido de los grandes nombres en la MLS. La leyenda del Bayern Robert Lewandowski por un lado, Lionel Messi, Luis Suárez y compañía por el otro. Pero hubo un duelo en particular que se hizo especialmente viral.

Lewandowski había adelantado primero a los locales apenas a los diez minutos, antes de que el ex del Real Madrid Casemiro estableciera el 1-1 definitivo con su gol poco después del descanso, ya en el minuto 48.

La mayor polémica llegó finalmente en la recta final, cuando de nuevo Lewandowski cayó dentro del área en el minuto 89 tras una supuesta falta de Ian Fray, de Miami, pero el árbitro dejó seguir.

Varios jugadores visitantes se acercaron al jugador de 38 años, y el compañero de Messi en la selección argentina, Rodrigo De Paul, empujó en el pecho al polaco. Lewandowski se tomó la discusión con una sonrisa, pero De Paul, al parecer, quería más.

¿Qué le dijo Rodrigo De Paul a Robert Lewandowski?

Como muestra un vídeo, De Paul también habría insultado al máximo goleador histórico polaco con las palabras: "¿Quién te crees que eres, idiota? ¡He ganado dos veces la Copa América y el Mundial! ¿Y tú?". Lewandowski siguió manteniendo la calma de cara al exterior.

De Paul ganó junto a Messi tanto la Copa América 2021 como la de 2024, y en 2022 llegó la coronación para el hoy de 32 años con el título mundial en Catar. La leyenda polaca Lewandowski, en cambio, nunca pudo conquistar un gran título con los Bialo-Czerwoni.