Cómo ver el Tenerife-Mallorca con una VPN

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Previa del partido

Segunda Division - Jornada 15 21 nov 2026 - 15:00 Heliodoro Rodriguez Lopez

El Tenerife recibe al Mallorca en el Estadio Heliodoro Rodriguez Lopez, en Santa Cruz de Tenerife, en un partido de Segunda División que llega en un momento de gran carga emocional para el club local.

Los tinerfeños siguen de luto por la muerte del delantero Jesus de Miguel, fallecido el 3 de noviembre tras chocar con el portero del FC Andorra Jesus Owono durante un partido de Segunda División en este mismo estadio. El fútbol español se ha volcado con el club, y el Tenerife volvió a ganar el pasado fin de semana al imponerse por 2-0 al Ceuta en su primer encuentro desde la tragedia.

El equipo de Alvaro Cervera ocupa la 13.ª posición de la tabla y le está costando encontrar la regularidad. Sus tres empates en los últimos cinco partidos de liga lo reflejan, aunque la victoria sobre el Ceuta demostró que la plantilla es capaz de transformar el dolor en resultados.

El Mallorca llega en séptima posición bajo la dirección de Luis Garcia y ha sido uno de los equipos más fiables de la categoría. Su reciente victoria sobre el Alcoyano en la Copa del Rey, sumada al triunfo liguero por 2-1 ante el Cádiz a principios de este mes, apunta a una plantilla con verdaderas aspiraciones de ascenso.

El conjunto visitante empató 3-3 con el Córdoba en su último partido de liga, un resultado que dejó ver tanto su calidad ofensiva como su tendencia a encajar goles. Garcia querrá que su equipo mejore en defensa fuera de casa.

Es un encuentro entre dos clubes que llegan al fin de semana en situaciones anímicas muy distintas. El Tenerife carga con el peso de los acontecimientos recientes; el Mallorca, con las expectativas que genera ocupar un puesto en la mitad alta de la tabla.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber para ver el Tenerife-Mallorca.

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